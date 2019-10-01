澳門年末精采節慶盛事 接連登場

2019-10-01 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



年末的澳門有許多精彩的節慶盛事輪番登場，整座城市都會沉浸在歡樂的氣氛中，年末拜訪澳門正是時候！包括11月的第六十六屆澳門格蘭披治大賽車及第19屆澳門美食節，12月的第38屆銀河娛樂澳門國際馬拉松、第四屆澳門光影節、第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮及澳門國際幻彩大巡遊等精采盛事都將一一登場，還有繽紛浪漫的耶誕節燈飾及跨年倒數煙花表演等，歡迎消費者利用年末假期，前往澳門感受熱鬧歡騰的節慶氣氛。

今年的第66屆澳門格蘭披治大賽車將在12月14日至17日盛大登場，高水準的澳門格蘭披治大賽車舉辦至今已經超過60年歷史，可說是澳門最大型的國際性賽事。格蘭披治大賽包括電單車、超級房車和三級方程式賽車等精彩的賽車項目，參賽車輛環繞澳門街道構成的東望洋跑道飛馳。預賽及賽車期間，旅客絡繹不絕，全城洋溢著興奮和緊張刺激的氣氛，街道上引擎的轟鳴聲此起彼落、彩色廣告旗幟隨風飄揚。

大賽車期間城市的生活節奏彷彿隨着賽車速度飛馳。澳門特別行政區政府旅遊局此次特別與五福旅遊、吉帝旅遊、東南旅行社、雄獅旅遊、喜鴻假期及燦星旅遊共同推出澳門格蘭披治大賽車自由行產品，凡購買合作旅行社之大賽車自由行產品即可獲得決賽日門票乙張，有興趣的消費者請查詢：http://grandprix.travelmacao.com.tw/。

而配合一年一度的國際體壇盛事「澳門格蘭披治大賽車」，澳門美食節將於11月8日至24日在西灣湖廣場舉行，為旅客締造樂而忘返的繽紛美食嘉年華。美食節搜羅澳門當地及海外的著名特色美食，其中包括亞洲、東南亞、歐陸、中華及澳門風味、甜品等多個美食區，共計百餘個美食攤位。更有一系列的精彩表演節目於場內上演，包括流行曲及懷舊金曲獻唱、舞蹈、魔術、武術表演等，更有啤酒競飲大賽及有趣遊戲攤位，內容豐富。

一年一度的澳門國際馬拉松將於12月1日舉行。自1981年開跑以來，每年皆吸引眾多澳門及海外知名長跑精英參與。馬拉松共有三項賽事，包括環繞澳門、氹仔及路環各點的國際馬拉松，另有半程馬拉松及迷你馬拉松。其中半程馬拉松及迷你馬拉松更吸引不少業餘好手也來一試耐力。每年賽事前後，全城都掀起一片馬拉松熱潮。不管是馬拉松比賽常客還是業餘玩票性質，都可以來澳門國際馬拉松試試身手。

澳門旅遊局這次也特別與五福旅遊、永業旅行社、可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅行社、雄獅旅遊、喜鴻假期及燦星旅遊網等八家旅行社共同推出第38屆銀河娛樂澳門國際馬拉松三天兩夜自由行產品，可以邊跑邊欣賞澳門動人景緻，有興趣的消費者可以洽詢：http://marathon.travelmacao.com.tw/。

今年的澳門光影節將於12月1日至31日浪漫登場。自2015年起舉辦的“澳門光影節”，每年於12月在澳門半島及離島多個著名景點上演，活動透過光雕表演、燈飾裝置、互動遊戲及系列活動等，讓旅客從光影藝術的角度欣賞澳門的夜景和了解澳門的歷史文化。在澳門的冬季夜晚欣賞浪漫璀璨的光影表演及燈飾，氣氛甚是浪漫，非常適合親子家庭及愛侶共同感受，並留下值得回憶的影片或照片作為紀念。

第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮將於12月5日至10日盛大舉行。於2016年起在澳門舉行的澳門國際影展暨頒獎典禮，由澳門旅遊局和澳門影視製作文化協會共同主辦，是一個為期一周的年度活動，為澳門本地文化創意產業引進世界級的交流機會，進一步提升澳門的國際知名度。而澳門國際幻彩大巡遊也將在12月8日熱鬧登場。歡騰的巡遊隊伍總是帶來無限驚喜，整個城市都將沉浸在嘉年華似的歡樂氣氛中。