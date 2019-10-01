新北市開放三項工廠登記 首創全國超商送件

2019-10-01 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（1）日宣布，即日起開放「工廠負責人變更（不涉主體異動）」、「工廠廠名變更（不涉主體異動）」與「工廠歇業登記」三項工廠登記，工廠老闆可在全國5,500多處超商ibon機台送件申辦， 24小時全天候服務。

新北市政府表示，由於新北市幅員廣大，工商業家數居全國之冠，鑑於超商的普及度與便利性，自2014年起即率全國縣市之先，推辦商業設立登記等28類案件於超商送件服務，至今已為4,000多位新北頭家省下請假、舟車往返等辦理登記的有形支出與無形成本。

今年再創「工廠負責人變更（不涉主體異動）」、「工廠廠名變更（不涉主體異動）」、「工廠歇業登記」等三項工廠登記超商送件服務，只要就近在全國任何一處超商ibon機台均可輕鬆完成操作、送件與繳費。

新北市經發局表示，為了加速民間投資開發、增加就業與產值、強化產業用地效能，除了登記便民，還有招商一條龍、公有地釋出招商到工業區立體化方案，營造友商投資環境。

新北市招商一條龍服務的民間投資案及公有土地招商案，截至108年9月已落實總計815.8億元的投資金額，包含完成投資、建廠中及取得建照或通過工業區立體化審查，可創造11,609個就業機會。預計今年底可達投資金額1,000億元以上及創造10,000個就業機會以上。

另外，台商回流專案小組，目前已掌握38家於大陸地區投資之台商有意投資新北，投資金額超過2,500億元。