來自日本第二大二手店「海德沃福」 台南店本月開幕

2019-10-01 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



海德沃福 HARD OFF 店裡販售來自日本的二手和服。圖/取自海德沃福粉絲團 分享 facebook 來自日本的「海德沃福 HARD OFF」即將進駐台南，大家對這間店也許有一點陌生，它是日本第二大的連鎖二手商店，將帶給台南民眾全新的消費體驗。

這是「海德沃福 HARD OFF」 全台第二間店，第一間店是在桃園中壢，而台南設點的消息傳出後，海德沃福的臉書粉絲團上一片驚嘆，很多人都羨慕台南，還有網友希望海德沃福能夠到該縣市區設點。

「海德沃福 HARD OFF」 台南店設立在中華西路宜得利家居的一樓，目前員工都在訓練當中，預計10/9開始收購二手商品，10/25開幕。

根據網路上海德沃夫HARD OFF簡介指出，「循環使用(資源再生)」是對地球的進一步關愛，這是當今時代一項無論誰都能馬上參加的環保節能活動。HARD-OFF集團公司收購客戶所不再需要的物品，經過檢查、修理和清潔後擺放在店裡，讓需要這些物品的客戶選購。為了對這種「循環型經濟社會」做出貢獻，HARD-OFF集團公司會幫助大家建立「物品再利用的新生活方式」。