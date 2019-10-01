雙十連假搶便宜 阿聯酋航空推限時歐洲優惠機票

2019-10-01 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



搭乘經濟艙的旅客們，可以在13.3吋機上螢幕享受阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統。 圖／阿聯酋航空提供 分享 facebook

台灣旅客限定促銷優惠，雙十連假阿聯酋航空為您帶來雙倍快樂。快趁著連假與阿聯酋航空一齊規劃明年的旅程，以優惠的票價享受倍受好評的飛行體驗前往義大利以及其他歐洲熱門景點。經濟艙票價自5,200（未稅）元起、商務艙票價自5萬4,000元起，購票日期自即日起至2019年10月14日止，出發時間則自2019年10月7日至2020年3月31日止，本次優惠機票可於阿聯酋航空網站www.emirates.com.tw 購買。

這次阿聯酋航空推出的優惠機票中，倫敦經濟艙未稅價從5,200元起，阿姆斯特丹和法蘭克福都是8,400元起，巴黎也僅1萬元起；商務艙方面，倫敦未稅價是5萬4,000元起，阿姆斯特丹是5萬5,000元起，法蘭克福是5萬6,000元起。

阿聯酋航空為第一家連結台灣與波灣地區的航空公司，自2014年起投入台灣市場營運，為在地旅客帶來超乎所想且更加多元的假期地點選項。據觀光局統計，2019年上半年前往阿拉伯聯合大公國旅行的台灣旅客較2017年同期相比成長達98%。台灣旅客可以搭乘阿聯酋航空每日一班以最具標幟性的空中巴士A380雙層客機前往杜拜，再由杜拜樞紐前往其他50多個同樣以A380執飛的地區以及阿聯酋航空遍及六大洲的158個全球航點。

阿聯酋航空A380全艙等提供所有乘客們更為舒適的機上空間，其最具代表性的機上貴賓室、水療淋浴間、以及頭等艙私人套房，重新為高端顧客定義飛行體驗。搭乘經濟艙的旅客們可以在13.3吋機上螢幕享受阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統，備有超過4,000個頻道，包括娛樂節目、電影、電視節目、音樂、播客以及有聲書等。

阿聯酋航空更提供旅客們免費20MB的Wi-Fi流量，讓您在飛行途中與家人朋友交流不斷線。除了更舒適的座位、寬敞的腿部空間、滿足所有饕客味蕾的佳餚美饌之外，阿聯酋航空不斷引進創新變革、致力於在旗艦客機A380上提供更臻完美的旅行體驗，讓每次飛行都再感驚艷。