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爵士音樂節、自行車周加持 台中飯店一房難求

2019-09-30 19:14經濟日報 記者宋健生╱即時報導

舉辦邁入第17年的台中爵士音樂節，將在雙十連假第二天(11日)展開，活動天數再次突破！今年總共長達10天的爵士音樂節，可望為台中帶來可觀的觀光人潮及數億元收益。

除了開場適逢長達四天的雙十連假，更有台中重點展覽Bikeweek也在同一周舉辦，加上中央的秋冬補助等三大利多，整個台中飯店住房率不只五星飯店一路暢旺，就連周邊大小商旅也一房難求。

位在爵士會場周邊的老爺行旅、草悟道文旅、星漾商旅、綠宿行旅等，10月連假部分房型已客滿，平均住房率都在八成以上。

自行車周10月16日至18日期間，老爺已全數客滿，草悟道文旅訂房也達七成；近年主打親子房的星漾商旅中清館，10月16日至20日也都達到八成五以上住房，自行車周及節慶活動的外溢效應明顯可見。

針對爵士音樂節，各家飯店也都推出專屬住房優惠吸引外地遊客，老爺行旅推出「樂遊台中·秋冬住房專案｣，旅人客房雙人住宿一晚，平日3,488元起，補助二張高鐵單程車票，車票僅需目的地為台中，出發地不限，再加贈高鐵至飯店免費來回交通接駁。

星漾商旅爵士音樂節推出雙人平日1,980元起，四人3,380元起，再加贈一中商圈小吃券，合併秋冬補助可以再折1,000元。

草悟道文旅推出爵士野餐專案，平日雙人房2,000元起，含兩客早餐再加贈野餐墊。

永豐棧酒店也有合併補助後雙人房平日每房僅須2,499元的優惠，讓外地樂迷可以輕鬆享受專屬於台中的秋夜愜意風情。

另外，今年爵士音樂節首度開放台中市區店家報名產業串連，加入的店家可免費獲得爵士音樂節的授權，將主視覺及主題音樂運用在店家及商業空間播放，活動前預計有將近百店家加入，店家型態涵蓋食衣住行不同產業，讓台中整個10月不只主場地飄散樂音，各地店家也瀰漫著濃濃爵士樂氛圍。

加上自行車周與爵士音樂節的活動期間重疊，預期也將帶動周邊店家的業績。

業者表示，整個10月台中活動滿滿，熱鬧滾滾，從第一周10月5日至6日舉辦的康百視美食音樂節，雙十連假登場的爵士音樂節，自行車周也在16日至18日舉辦，25日至27日又緊接著台中國際舞蹈嘉年華，11月2日還有舞蹈嘉年華的踩街以及親子音樂祭，加上明年的，重頭戲台灣燈會，整個台中的住房估計將一路旺到年底。

舉辦邁入第17年的台中爵士音樂節，將在11日展開，活動天數再次突破！今年總共長達...
舉辦邁入第17年的台中爵士音樂節，將在11日展開，活動天數再次突破！今年總共長達10天的爵士音樂節，可望為台中帶來可觀的觀光人潮及數億元收益。記者宋健生/攝影
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爵士自行車台中市

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