高雄銀行配合韓國瑜推出金融三箭 優惠貸款企業年輕人

2019-09-30 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄銀行呼應高雄市長韓國瑜的政策，今天下午宣布，配合高雄市政府經發、都發及青年三局處，推出三大專案貸款，配合高雄市政府招商、住宅及青年政策，提供高雄市民優質、優利的專案貸款，要吸引更多企業進駐高雄，有安居住所外，也讓高雄市民一圓創業夢想。

韓國瑜說，錢就是企業的「血液」，沒有錢所有創業都推動不了，金融三箭希望能幫助各地企業、青年朋友，幫助無殼蝸牛，可以幫助他們各自得到理想的目標。

第一箭「高雄市招商企業融資專案」，對於資本額達新台幣3千萬元以上，且設立登記在高雄市的工商企業，提供優惠低利貸款融資環境，擔保貸款利率從年息1.5%起算，信用貸款利率從年息2.18%起算，自6月開辦起已有多家企業陸續申辦，可望提高企業投資高雄意願，創造就業機會。

第二箭「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，只要設籍高雄市民購買高雄住宅，提供貸款期間最長40年，這在銀行界相當罕見，及寬限期最長5年的貸款方案，更提供最低1.6%起優惠利率，讓想購屋的高雄市民得以時間減輕貸款壓力，讓市民更輕鬆擁有屬於自己的房屋，這項優惠吸引不少購屋族，每天都有民眾來電詢問。