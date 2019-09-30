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高雄銀行配合韓國瑜推出金融三箭 優惠貸款企業年輕人

2019-09-30 16:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄銀行呼應高雄市長韓國瑜的政策，今天下午宣布，配合高雄市政府經發、都發及青年三局處，推出三大專案貸款，配合高雄市政府招商、住宅及青年政策，提供高雄市民優質、優利的專案貸款，要吸引更多企業進駐高雄，有安居住所外，也讓高雄市民一圓創業夢想。

韓國瑜說，錢就是企業的「血液」，沒有錢所有創業都推動不了，金融三箭希望能幫助各地企業、青年朋友，幫助無殼蝸牛，可以幫助他們各自得到理想的目標。

第一箭「高雄市招商企業融資專案」，對於資本額達新台幣3千萬元以上，且設立登記在高雄市的工商企業，提供優惠低利貸款融資環境，擔保貸款利率從年息1.5%起算，信用貸款利率從年息2.18%起算，自6月開辦起已有多家企業陸續申辦，可望提高企業投資高雄意願，創造就業機會。

第二箭「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，只要設籍高雄市民購買高雄住宅，提供貸款期間最長40年，這在銀行界相當罕見，及寬限期最長5年的貸款方案，更提供最低1.6%起優惠利率，讓想購屋的高雄市民得以時間減輕貸款壓力，讓市民更輕鬆擁有屬於自己的房屋，這項優惠吸引不少購屋族，每天都有民眾來電詢問。

金融第三箭「雄速貸專案貸款」，配合10月高雄市青年局成立，將提供青年創業貸款，滿足在地青年創業資金需求，高雄銀行為照顧小微企業，讓勇敢的人有追夢的本錢，推出50萬元簡易貸款，簡化作業流程縮短貸放時間，讓小規模企業可以在短時間內取得週轉資金，以2.545%貸款利率，降低資金壓力，結合科技發展，讓有意申貸的民眾可透過高雄銀行官網或手機APP線上申請，由高雄銀行專人洽訪辦理。

高雄銀行呼應高雄市長韓國瑜的政策，今天下午宣布配合高雄市政府三局處，推出三大專案...
高雄銀行呼應高雄市長韓國瑜的政策，今天下午宣布配合高雄市政府三局處，推出三大專案貸款，配合高雄市政府相關招商、住宅及青年政策，提供高雄市民優質優利的專案貸款，要吸引更多企業進駐高雄。記者謝梅芬／攝影
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