親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

景氣低迷 國內中古市場交投仍熱絡

2019-09-30 10:37聯合報 記者黃淑惠／台北報導

隨著時序進入第四季，明（2020）年也是汽車汰舊換新的最後一年，政策的美意有助於環保推動、加惠消費者，也進一步振興國內的新車。受惠於汽車汰舊換新政策，今年景氣雖然低迷，國內車市場仍維持僅小幅下跌；不過，新政策並不影響中古車市場，根據統計數字，這三年中古車交投仍很熱絡。

根據中古車市場的銷售統計，全品牌2019年1-8月、2018年及2017年中古車過戶數表現來看，其中，過戶數由2019年1-8月、2018年、2017年開始依序分別為45.32萬台、69.27萬台及62.73萬台；較去年同期分別下滑0.6%、成長10.4% 及1.9%。

車廠呼籲搶救台灣汽車工業真的不能再等下去，業者業界就不諱言的表示，汽車汰舊換新策略是幫助國內汽車產業的三好政策，首先因為補助優惠，可以鼓勵老舊汽車持續退場，有助於低空汙油耗；第二，可以讓消費者換車時荷包更省，減輕消費者負擔；第三可以讓國內車廠更有競爭力，讓國內車市不至於持續衰敗下去。

車商說，汽車汰舊換新政策為台灣創造上千億的汽車業產值，根據統計，自2016-2017年來自汽車相關稅收就增加495.38億元，遠高於原先預估的219.54億元，顯示汰舊換新政策，持續激勵消費者買車。

另外，業者表示，新車的安全配備都已經全面提升，提高消費者行車安全；除能挹注政府的稅收外，也帶動產業發展，降低民眾購車門檻，呼籲政府汰舊換新政策明年底將到期，呼籲汽車汰舊換新政策應再延續。

除了汰舊換新政策，汽車產業都是全球重要的火車頭工業，現在國產車的銷售一直下滑，進口車銷售不斷攀升，國內生產汽車業者及零組件供應廠業績都很慘；近期業者跟政府也全面努力提升國產車銷售，以進口車的成長速度，國產車一年的生產銷量大概少掉10多萬台，等於少掉了兩個整車廠，這對於整個產業的衝擊是非常大，國內還是必須要有提振國產車的方案，才能讓產業更健康的發展。

中古車

相關新聞

經濟選書／資產負債表 營運警示燈

2019-09-29 22:45

智慧經營／王錫福…解決學用落差 打造企業人才庫

2019-09-29 22:42

點子農場／老人之家與人才再生

2019-09-29 22:42

行銷最錢線／內部代理商 加速廣告業變革

2019-09-29 22:42

台北橋再現電動機車瀑布 1572台改寫紀錄

2019-09-29 13:27

年輕世代不出走 機械業家族傳承成慣例

2019-09-29 10:40

智慧經營／鄔智明服務領導人 打響口碑

2019-09-25 22:46

連鎖效應／連鎖三腳凳 鞏固夥伴關係

2019-09-25 22:45

業務最前線／拆解專案流程 黏住關鍵客戶

2019-09-25 22:45

古書今贏／優質領導 遠離五危四惡

2019-09-24 23:15

失智照護／新北獅子軍 守護失智者

2019-09-24 23:15

管理一點靈／新工作上表現

2019-09-24 23:15

上班卒仔 照子放亮／把握學習機會

2019-09-24 23:15

盛弘攜優盛 拚當藥局龍頭

2019-09-24 00:50

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

文華東方開幕首年 就傳要賣

2019-09-23 23:15

管理講堂／未兆易謀 洞燭機先

2019-09-23 22:55

職場修煉室／聽看說寫做

2019-09-23 22:55

商業興觀點／前進印度市場 善用電商平台

2019-09-23 22:55

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

「更親近人的科技」 陪伴長出改變家鄉的力量

2019-09-27 12:52

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

鴻海旗下 夏普10.5代廠量產跳票

2019-09-30 00:44

台北橋再現電動機車瀑布 1572台改寫紀錄

2019-09-29 13:27

蘋果傳導入Mini LED 晶電供貨

2019-09-30 00:41

指定商圈用本土行動支付 年底前回饋最高20%

2019-09-30 00:46

超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33

超視堺大股東身分 眾說紛紜

2019-09-30 00:43

陸韓砍單 面板市況不佳

2019-09-30 00:43

申報遺產稅 別犯三大錯誤

2019-09-29 23:30

壽險業導入IFRS 17 接軌國際

2019-09-30 01:12

安碁資訊董事長施宣輝 養肥宏碁小金雞

2019-09-29 13:52

隆達、億光 搭Mini LED商機列車

2019-09-30 00:41

高利潤伴隨風險 國銀近5年在東協逾放比偏高

2019-09-29 17:18

夏普轉投資 超視堺月底量產跳票

2019-09-30 00:50

被動式ETF打敗股神 還等甚麼?

2019-09-30 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top