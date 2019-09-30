景氣低迷 國內中古市場交投仍熱絡

2019-09-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃淑惠 ／台北報導



隨著時序進入第四季，明（2020）年也是汽車汰舊換新的最後一年，政策的美意有助於環保推動、加惠消費者，也進一步振興國內的新車。受惠於汽車汰舊換新政策，今年景氣雖然低迷，國內車市場仍維持僅小幅下跌；不過，新政策並不影響中古車市場，根據統計數字，這三年中古車交投仍很熱絡。

根據中古車市場的銷售統計，全品牌2019年1-8月、2018年及2017年中古車過戶數表現來看，其中，過戶數由2019年1-8月、2018年、2017年開始依序分別為45.32萬台、69.27萬台及62.73萬台；較去年同期分別下滑0.6%、成長10.4% 及1.9%。

車廠呼籲搶救台灣汽車工業真的不能再等下去，業者業界就不諱言的表示，汽車汰舊換新策略是幫助國內汽車產業的三好政策，首先因為補助優惠，可以鼓勵老舊汽車持續退場，有助於低空汙油耗；第二，可以讓消費者換車時荷包更省，減輕消費者負擔；第三可以讓國內車廠更有競爭力，讓國內車市不至於持續衰敗下去。

車商說，汽車汰舊換新政策為台灣創造上千億的汽車業產值，根據統計，自2016-2017年來自汽車相關稅收就增加495.38億元，遠高於原先預估的219.54億元，顯示汰舊換新政策，持續激勵消費者買車。

另外，業者表示，新車的安全配備都已經全面提升，提高消費者行車安全；除能挹注政府的稅收外，也帶動產業發展，降低民眾購車門檻，呼籲政府汰舊換新政策明年底將到期，呼籲汽車汰舊換新政策應再延續。

除了汰舊換新政策，汽車產業都是全球重要的火車頭工業，現在國產車的銷售一直下滑，進口車銷售不斷攀升，國內生產汽車業者及零組件供應廠業績都很慘；近期業者跟政府也全面努力提升國產車銷售，以進口車的成長速度，國產車一年的生產銷量大概少掉10多萬台，等於少掉了兩個整車廠，這對於整個產業的衝擊是非常大，國內還是必須要有提振國產車的方案，才能讓產業更健康的發展。