親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

竹城甲子園熱銷 邀郭泓志義賣做公益

2019-09-29 17:27經濟日報 記者游智文╱即時報導

總銷135億的捷運A7地王大案「竹城甲子園」，今（29）日舉辦熱銷暨暖心公益義賣會，邀請旅美球星郭泓志至現場代言，力挺公益活動，標售所得則全數捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會。

竹城建設表示，台灣兒童暨家庭扶助基金會服務弱勢兒童、少年及家庭，內容涵蓋扶幼捐款、急難救助、及國內外貧童認養等，竹城除了舉辦義賣活動，另加碼捐贈100萬予台灣兒童暨家庭扶助基金會，以幫助更多清寒兒童與家庭。

竹城甲子園為竹城建設第60個建案，因此以甲子園命名，基地共4300多坪，分成四期推案，一期主打677萬起買二房至2+1房，吸引大批首購自住客，第一期已全數完銷，第二期正式登場，規畫二、三房主力，每坪26~27萬元。

現場專案經理表示，甲子園來人多為30-45歲甫成家、擁有學齡前孩童的青年家庭，也有不少五、六十歲，想替子女置產的民眾購買。以地域區分，板橋、三重、五股、新莊來人成交比特別高，因相較上述區域，竹城甲子園僅需一半價格。

海悅廣告協理周世凱表示，機捷A7站距離台北市僅6站，現有華亞科技園區、將來有郵政園區，區內周邊也有各級學校，且當地屬桃園門牌，比起雙北市，有較多政府補助津貼，再加上房價二字頭，多項優勢讓當地買氣持續升溫。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
分享

義賣

相關新聞

年輕世代不出走 機械業家族傳承成慣例

2019-09-29 10:40

大飲 周四補選獨董

2019-09-29 00:20

區塊鏈五方向應用…產業邁大步

2019-09-29 00:15

區塊鏈重塑服務模式 確保病患權益

2019-09-29 00:15

區塊鏈進化 炒熱醫療創新

2019-09-29 00:15

貿協赴印尼辦展 成果豐

2019-09-29 00:15

王永慶遺產三房主張配偶權 王文洋：交社會公評

2019-09-28 22:00

智慧經營／鄔智明服務領導人 打響口碑

2019-09-25 22:46

連鎖效應／連鎖三腳凳 鞏固夥伴關係

2019-09-25 22:45

業務最前線／拆解專案流程 黏住關鍵客戶

2019-09-25 22:45

古書今贏／優質領導 遠離五危四惡

2019-09-24 23:15

失智照護／新北獅子軍 守護失智者

2019-09-24 23:15

管理一點靈／新工作上表現

2019-09-24 23:15

上班卒仔 照子放亮／把握學習機會

2019-09-24 23:15

盛弘攜優盛 拚當藥局龍頭

2019-09-24 00:50

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

文華東方開幕首年 就傳要賣

2019-09-23 23:15

管理講堂／未兆易謀 洞燭機先

2019-09-23 22:55

職場修煉室／聽看說寫做

2019-09-23 22:55

商業興觀點／前進印度市場 善用電商平台

2019-09-23 22:55

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

「更親近人的科技」 陪伴長出改變家鄉的力量

2019-09-27 12:52

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

美封殺華為倒數 台系鏈擴大在陸布局

2019-09-29 00:29

王永慶遺產三房主張配偶權 王文洋：交社會公評

2019-09-28 22:00

王文洋談宏和 啟動6G研發

2019-09-29 00:23

二檔台股ETF 湧現500張賣單

2019-09-28 23:42

Mini LED滲透率 三年成長九倍

2019-09-28 22:39

5G旗艦機搶市 帶來新商機

2019-09-29 00:41

美光財報不如預期…費半重挫 台積ADR跌2%

2019-09-29 00:03

超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33

美股民告聯電違反證交法

2019-09-29 00:28

三星、蘋果明年規格 大預測

2019-09-29 00:39

台北橋再現電動機車瀑布 1572台改寫紀錄

2019-09-29 13:27

高鐵南延屏東不走高雄市區　交通部說分明

2019-09-28 21:36

談A股上市宏和電子 王文洋：完成布局5G產品 正研究6G

2019-09-28 18:09

鐵道暨國土規劃學會要政府在交通建設前 回答三個問題

2019-09-28 21:38

還有一周 把握東明社會住宅申請機會

2019-09-28 21:37

年輕世代不出走 機械業家族傳承成慣例

2019-09-29 10:40

新東陽魔術節首邀世界冠軍 用路人直呼賺到

2019-09-28 21:37

王文洋：看好中國產業聚落5G商機

2019-09-28 21:54

匯市最前線／台幣估31元狹幅波動

2019-09-29 00:16

宏仁集團子公司 陸續規劃掛牌

2019-09-29 00:22

新黨總統參選人楊世光：台灣應在全球趨勢找到定位

2019-09-29 11:49

美中貿易戰利多 紡織機械業東協全新商機

2019-09-29 11:19

財經觀點／前進東協 轉化為「未來市場」

2019-09-29 00:26

區塊鏈五方向應用…產業邁大步

2019-09-29 00:15

9月外匯存底 有望再創高

2019-09-29 00:17

安碁資訊董事長施宣輝 養肥宏碁小金雞

2019-09-29 13:52

面對陸廠銀彈攻勢…LED台廠打技術戰 築高門檻

2019-09-28 22:38

新兆元產業逢景氣低谷 投注研發才能先蹲後跳

2019-09-29 12:01

9月製造業PMI 受矚目

2019-09-29 00:19

區塊鏈進化 炒熱醫療創新

2019-09-29 00:15

5G科技論壇 產官研獻策

2019-09-29 00:17

Mini、Micro LED…兩大利基 點亮照明市場

2019-09-28 22:35

區塊鏈重塑服務模式 確保病患權益

2019-09-29 00:15

瑞銀資產管理台灣區總座焦訢 走動式管理拚效率

2019-09-29 13:52

貿協赴印尼辦展 成果豐

2019-09-29 00:15

大飲 周四補選獨董

2019-09-29 00:20

創王光電董事長朱克泰 自創紅綠燈管理哲學

2019-09-29 13:52

高利潤伴隨風險 國銀近5年在東協逾放比偏高

2019-09-29 17:18

跨域合作！ICT技術加值智慧照護 促進失智者社會參與

2019-09-29 15:31

竹城甲子園熱銷 邀郭泓志義賣做公益

2019-09-29 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top