竹城甲子園熱銷 邀郭泓志義賣做公益

2019-09-29 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



總銷135億的捷運A7地王大案「竹城甲子園」，今（29）日舉辦熱銷暨暖心公益義賣會，邀請旅美球星郭泓志至現場代言，力挺公益活動，標售所得則全數捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會。

竹城建設表示，台灣兒童暨家庭扶助基金會服務弱勢兒童、少年及家庭，內容涵蓋扶幼捐款、急難救助、及國內外貧童認養等，竹城除了舉辦義賣活動，另加碼捐贈100萬予台灣兒童暨家庭扶助基金會，以幫助更多清寒兒童與家庭。

竹城甲子園為竹城建設第60個建案，因此以甲子園命名，基地共4300多坪，分成四期推案，一期主打677萬起買二房至2+1房，吸引大批首購自住客，第一期已全數完銷，第二期正式登場，規畫二、三房主力，每坪26~27萬元。

現場專案經理表示，甲子園來人多為30-45歲甫成家、擁有學齡前孩童的青年家庭，也有不少五、六十歲，想替子女置產的民眾購買。以地域區分，板橋、三重、五股、新莊來人成交比特別高，因相較上述區域，竹城甲子園僅需一半價格。