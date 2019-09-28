還有一周 把握東明社會住宅申請機會

2019-09-28 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



位於南港區南港路二段60巷16號、17號、19號的東明社宅招租案，即將於10月3日下午5時截止申請，請民眾把握機會踴躍遞件。

北市都市發展局說，東明社宅為三棟地上21層建築物，提供社會住宅700戶，其中地面層規劃有社福機構、區民活動中心、托嬰中心、門廳、商業空間及就業服務站等，地下室為停車場；鄰近臺北流行音樂中心、南港軟體園區、南港瓶蓋工廠青創基地、世貿展覽館等公共設施，整體生活機能完整成熟。

此外，東明社宅亦適用租金分級補貼，以13坪套/一房型為例，若申請人所得狀況適用第一階的租金補貼，每月只須付4,800元。而東明社會住宅，於9月20日、21日、28日開放民眾現場看屋，吸引大批人潮湧入看屋現場，反應熱烈且頗受好評，開放看屋三日共計4,810人到場參觀。

都發局提醒，這次申請採線上、郵寄及臨櫃等多元管道方式受理，有意申請之民眾請於10月3日下午5時前親送或郵寄申請書至都發局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓，臨櫃中午12時至下午1時30分不受理），或於申請期間透過網路線上申請（網址https://www.public-rental-housing.gov.taipei/），歡迎設籍台北市或在台北市就學、就業有租住需求的民眾把握良機，利用多元便利的申請管道，踴躍把握最後一週提出申請。若有疑問請電洽都市發展局住宅服務科(電話：02-27772186分機2745～2756)或逕至都發局網站（http://www.udd.taipei.gov.tw/）查詢。