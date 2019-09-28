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幽靈船漂至大溪漁港擱淺 疑颱風從大陸漂日本再來台

首艘以長約交運的美國液化天然氣船抵台

2019-09-28 14:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣中油公司表示，首艘以長約交運的美國液化天然氣（LNG）船，今年8月從美國啟航，歷經33天航程，今（28）天抵台，於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。採購美國液化天然氣有利平衡台美貿易，也展現中油推動「分散氣源、多元佈局」，穩定供應國內天然氣的決心。

中油於2014年7月4日與法商GDF SUEZ（嗣更名為ENGIE）協商完成，並簽署第一紙以美國為主要氣源的長約，此約是以美國Cameron LNG計畫商轉為長約啟運里程，年契約量80萬噸LNG，為期20年。

契約供應商Total公司於2018年併購ENGIE上游資產，擴大全球LNG出口計畫版圖，也擁有Cameron LNG每年400萬噸天然氣液化產能，年產量達1200萬噸。

中油指出，Cameron LNG計畫位於美國路易斯安那州，開發工程歷經8年，投資金額約100億美元，由美國Sempra、法國Total、日本Mitsui、Mitsubishi及NYK公司共同投資開發，今年8月19日宣布正式商轉啟運。

Cameron LNG計畫商轉後第一船貨氣於8月27日啟航，由SK Audace LNG船載運，沿著墨西哥灣，經過巴拿馬運河，經歷33天航程運抵台灣中油永安液化天然氣接收站。

中油公司巴拿馬運河

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