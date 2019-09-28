夜市券助威 全台飯店雙十連假住房率傳捷報

2019-09-28 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



夜市抵用券9月16日起開始發放後，即將迎接長達四天的雙十國慶連假，而這也是經濟部贈送夜市抵用券後第一個，也是今年底前最後一次的連續假期，包括晶華、國賓、天成、六福旅遊、麗緻餐旅…等集團旗下飯店，因配合發放夜市抵用券，目前雙十國慶連假的住房率多已衝高超過八成，有的甚至逾九成，其中不少飯店10月10日和10月11日這二天更是已呈現滿房狀態，預估下周在雙十連假來臨前，還會再衝高新一波的訂房潮。

更有飯店業者透露，今年雙十國慶，僑胞返台明顯激增，其中，天成飯店集團旗下台北館別由於有華僑返台的客群，於國慶連假期間約莫都已達95~98%的訂房率。

雙十國慶連假飯店住房率不僅北部熱，南部表現也不俗。高雄國賓10月10日到10月13日平均住房率已近九成，今年更特別推出「國慶小確幸」住房專案，一人1,010元，兩人一室住宿精緻客房2,020元，而自9月16日起開始發放夜市抵用券，高雄國賓飯店發放張數更是已衝破1,000張。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，針對擴大秋冬國民旅遊，天成飯店集團旗下各館皆適用補助活動。其中，以嘉義天成文旅-繪日之丘及花蓮瑞穗春天國際觀光酒店消費者使用的較為顯著，而天成文旅-繪日之丘與去年同期比，散客訂房量增加一成，第二波加碼的夜市抵用券，鄰近寧夏夜市的蜂巢旅店的詢問電話亦增加一成 ，換算下來等於消費者僅需花費600元起（房價1,800元起，補助1,000元、夜市券200元）即可入住設計旅館雙人房，價格相當優惠也獲得消費者的親睞，蜂巢預估可以衝刺達成九成以上的住房率。

台北晶華和太魯閣晶英雙十國慶連假訂房率也都已超過九成，另蘭城晶英部分10月10日、10月11日二天已經滿房，而晶英國際行館則因鄰近高雄捷運三多商圈站，步行即可抵達興中夜市及自強夜市，若欲前往知名的六合夜市，搭乘捷運也十分方便，因此訂房率也相當亮眼。

此外，晶華國際酒店集團旗下設計型旅館Just Sleep 捷絲旅中的花蓮中正館和高雄站前館，雙十國慶連假訂房率約八成，高雄中正館更已衝高至九成。

迎戰雙十國慶連假商機，六福旅遊集團則是結合六福村主題遊樂園40周年，特別推出期間限定「六福村40周年與您長長久久優惠」，10月10日起至10月13日只要半價499元（原價999元）就能入園瘋玩。同時，關西六福莊10月起，同步推出耗資百萬的非洲面具嘉年華，來自非洲藝術表演家、期間限定的非洲Jambo餐及面具節主題活動，讓住客體驗最原汁原味的非洲百年文化慶典，也成功帶動10月連假住房率達九成。

同樣的，麗緻餐旅集團旗下各飯店的雙十國慶連假住房率也傳出捷報，台北亞都麗緻連假期間平均住房率已近八成、陽明山中國麗緻也已達六成五、台中亞緻的雙十國慶連假平均住房率則約七成五。