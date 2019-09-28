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勞動部微型創業鳳凰12年有成 助創業者翻轉人生

2019-09-28 12:53經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」已12年餘，為展現歷年輔導創業精彩成果，今（27）日在台北車站1樓大廳盛大舉辦「創業鳳凰生活節-鳳凰夢想市集」，結合形象影片首映會、創業職人講堂、時光回顧展等活動，多位歷屆楷模齊聚一堂暢談創業甘苦，現場市集熱鬧滾滾，鳳凰店家特色商品吸引民眾滿載而歸。

「創業鳳凰生活節-鳳凰夢想市集」由形象影片首映會揭開序幕，透過3位鳳凰創業家奮鬥的真實故事，以及勞動部創業資源的挹注，成功翻轉人生，開創事業新契機。其中2位影片主角，經營手作坊的沈鳳珠女士及油壓機械設備公司的陳慶松先生也親自出席首映會，感謝勞動部長年的支持與輔導協助。

勞動部常務次長林三貴表示，微型創業鳳凰貸款自96年開辦，致力陪伴創業頭家在艱辛的創業路上站穩腳步，希望能透過影片傳遞微型創業精神的可貴，期許勞動部做創業頭家的後盾，並由衷感謝12年來的合作夥伴，包括財團法人中小企業信用保證基金、台灣銀行、台灣土地銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、彰化銀行、華南商業銀行的資源投入，以及25位資深創業顧問的貢獻，一同照亮有志者的創業之路。

今日同時頒發「創業鳳凰生活節-鳳凰GO購樂」頭獎GOGORO 3，獲得大獎民眾直呼真的太幸運了！此外，本次「鳳凰夢想市集」串聯全台27個優秀鳳凰店家展售別具特色商品，讓民眾邊吃邊買又好逛。如遠從高雄六龜而來的「巨林好果鋪」，利用「金煌芒果」製作出營養完整的芒果乾，不添加防腐劑及人工色素，吸引民眾駐足選購，品嚐在地新鮮好滋味。

除了滿手戰利品外，現場還有「創業職人講堂」及「鳳凰時光回顧展」，透過動態活動及靜態展覽方式，增進民眾對創業實務的瞭解。「創業職人講堂」由新竹「赫曼咖啡」王進忠先生分享黑手起家，靠咖啡改變命運的創業奇蹟，並邀請2位歷屆楷模互動交流，使台下聽眾收穫滿滿。「鳳凰時光回顧展」以歷年楷模創業事蹟及創業勉勵語，讓民眾更清楚體會創業過程的點點滴滴與寶貴經驗，進而開拓創業視野。

發展署表示，為加強服務有資金需求的創業者，微型創業鳳凰貸款已於今年將最高貸款額度提高為200萬元，並提供免費創業研習課程與諮詢輔導，如想瞭解更多資訊，可撥打免付費專線0800-092-957，或上微型創業鳳凰網查詢。

創業勞動部台灣中小企業銀行

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