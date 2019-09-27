傳承租永福樓 德國百靈油代理商東禾生技否認

2019-09-27 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



位在台北東區的四十年老字號餐廳永福樓，今年春節後宣布歇業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北永福樓據可靠消息傳出，已經由「德國百靈油」租下，由於德國百靈油亞洲區獨家代理商為台灣的東禾生物科技(股)公司-德風健康館，也被外界認為是永福樓最新房客，不過今（27）日東禾生技發出聲明表示，目前並無承租永福樓計畫且過去也沒有接觸過這個地點。

先前即有消息流傳，永福樓已被外商零售商租走，並由「德國百靈油」租下，因此外界也推測是亞洲區獨家代理商，東禾生物科技-德風健康館，不過今東禾生技發出聲明否認。