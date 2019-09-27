台灣國際循環經濟展 Epson乾式再生製紙機首度登台

2019-09-27 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球科技創新領導品牌Epson長期致力於環境保護、善盡社會責任不遺餘力，在台灣國際循環經濟展首度展出「PaperLab-乾式再生製紙機」，民眾可親眼目睹Epson全球首創免用水的乾式廢紙即時再生的循環科技，現場亦展出Epson WF-C20590極速微噴影印機、WF-C869R省彩印A3微噴影印機，以及連續供墨印表機種L5196，以創新的噴墨科技達到高速、省電、低耗材的極致優勢，結合企業永續發展理念，打造循環辦公室情境展區，完美呈現清新且兼具永續性的未來辦公室樣貌。

台灣愛普生品牌暨企業事務部總經理王玲珉表示，長期致力於環境保護，此次2019台灣國際循環經濟展，首度在台灣展出PaperLab乾式再生製紙機，提倡循環型辦公室的實踐，藉由乾式纖維技術，不須大量使用水資源，即可在辦公室完成再生紙的up-cycle再利用，同時強化資訊安全，達成進階的環境保護、資源及廢棄物管理。

在企業責任方面，台灣愛普生自2012年起，開始撰寫台灣愛普生永續報告書，詳盡記錄在地永續經營發展，並且連續五年獲得TCSA永續報告書獎的肯定。同時攜手中華民國企業永續發展協會（BCSD）成立『台灣節能巡邏隊聯盟』，結合來自台灣企業的節能志工，從2010年起持續為台灣企業進行節能診斷，給予企業能源管理相關建議，回饋台灣社會。

近年來，氣候變遷及森林保育掀起熱議，企業如何使用與處理紙張耗材也愈來愈重要。Epson開發出「PaperLab-乾式再生製紙機」，首度於今年台灣國際循環經濟展亮相。乾式再生製紙機能將用過的辦公室紙張，在不用水的情況下，以獨家乾式纖維化技術，不僅可徹底消除紙張上的機密訊息，並可於三分鐘內製作成厚薄、顏色及大小不同的紙張，每分鐘可達12張A4紙的數量。

Epson乾式再生製紙機符合聯合國永續發展目標（SDGs）中的六項，除了再製過程中完全不需要使用額外水資源，可有效達到節約用水的生態保護，更可以節約使用森林資源，同時降低紙張的運輸成本及二氧化碳的排放量，要以「節省水資源」、「減少排碳」以及「有效利用森林資源」三大綠色創新價值，實現未來循環辦公室的無限可能。