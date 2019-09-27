貿聯獲亞元雜誌評選台灣最傑出公司獎

2019-09-27 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



全球連接線束解決方案領導廠商貿聯於《亞元雜誌》 (Asiamoney) 最新發表的2019年度最佳管理企業調查中，獲頒「台灣最傑出公司獎－汽車及零組件業 」（Asias Outstanding Companies-Automobiles & Components) 殊榮。

本年度《亞元雜誌》的評選內容，特別以貿易戰為焦點，檢視貿聯的經營團隊，在面對動盪的市場變化下，能夠因應時局的變化，調整策略或移轉製造基地，同時業績持續受到專業投資機構青睞的亞洲公司。此次貿聯獲選，表彰該公司於業績展現、以及卓越的管理團隊、投資者關係、企業社會責任等出色表現，深獲國際專業機構肯定。

貿聯董事長梁華哲表示：「我們預見，未來幾年仍將充滿挑戰與機會，作為全球公司，貿聯團隊會持續向前邁進，提升公司到新的水準！」

《亞元雜誌》評比結果於投資機構領域具有極高的參考價值。今年有824個全球投資機構、分析師等專業經理人受邀，依據公司的績效表現、經營團隊、公司治理、創新能力、產業領導地位等面向評比，共 4,004 份投票結果，評選出台灣、澳洲、日本、韓國、中國、香港等亞洲主要國家及行業之最傑出公司。