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「西高鐵、東快鐵」交通部：台北到花蓮快鐵80分鐘就到

2019-09-27 19:18經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部擘劃「西高鐵、東快鐵」的鐵道路網，交通部政務次長黃玉霖今（27）日表示，台北到左營高鐵直達時間90分鐘，從左營起站延伸到屏東六塊厝後，再轉接快鐵到台東需90分鐘；而快鐵部分，未來從台北直達花蓮會在80分鐘以下、台北到台東140分鐘以下。黃玉霖形容，這是台灣新的空間革命。

黃玉霖說，西高鐵、東快鐵的鐵道路網是整體規劃，將分階段完成，在完成整體報告後，會向外界說明。他強調，整個鐵道網完成後，可以縮減一半的行車時間，將為台灣帶來新的空間革命，效益極大，不過，他並未表示何時可以完成規劃，僅強調，規劃完成後，包括可量化的外部效益，會一併放入規劃報告中。

黃玉霖表示，半年多來，交通部就召集路政司、鐵道局、運輸研究所等單位，就「西高鐵、東快鐵」的鐵道路網計畫進行討論，昨天的審查會確定高鐵部分先延伸至屏東六塊厝，而從六塊厝至潮州，在接南迴線到台東的路線，會用現有路廊進行提訴，規劃設計時速是180公里，平原段行車可達時速160公里，快鐵的行車效率，就不會與高鐵相差太多。

他指出，高鐵延伸到屏東六塊厝，會與台鐵局和台灣高鐵公司一起做細部規劃，而左營站和六塊厝的聯外和車站空間，也要一併討論，其中左營站要考量捷運路網、輕軌的串連，六塊厝則是西高鐵與東塊共站和路線整體發展。

黃玉霖強調，「西高鐵、東快鐵」可為旅客節省一半的旅行時間，為台灣帶來新的空間革命，整體效益非常大。政府興建軌道看的是國土發展、區域發展和有可行性。

鐵道台東

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