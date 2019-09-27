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BBC世界新聞頻道攜手聯邦快遞 推出系列節目

2019-09-27 17:53經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

BBC國際商業新聞部門旗下的BBC世界新聞頻道 (BBC Global News) 攜手聯邦快遞，針對其全新以全球貿易為主題的系列節目達成商業贊助與品牌內容協議。節目《Made on Earth》探索了貿易網絡背後的故事。這個令世界驚嘆且不斷變化的網絡，正在協助企業接觸全球數以億計的潛在客戶。

此系列節目揭露了八種日常用品，包括：香料、紙張、咖啡、花、威士忌、手拿包、腳踏車與半導體，背後所涉產業的關鍵時刻、全球市場轉變與趨勢。從肯亞的玫瑰花農到英國的花商，從蘇格蘭的啤酒釀造商到中國的酒吧老闆，《Made on Earth》帶領觀眾走遍世界，探索消費品所仰賴的全球貿易連結。

聯邦快遞是此全新系列節目的獨家贊助商。該節目除了於每週超過一億人次觀看的BBC世界新聞頻道播放外，還會在每月超過9,500萬不重複訪客的BBC.com上播出。為了吸引更多的觀眾，節目將針對不同市場委製當地語言字幕，並播送於全球BBC 新聞網站上，包括BBC Afrique、BBC Brasil、BBC Chinese、BBC Mundo以及日本的BBC.jp。

BBC作為合作夥伴，特別為節目搭建了數位平台BBC.com/madonearth。該平台將會上載一系列專題文章、節目連結、BBC Reel，以及由BBC世界新聞頻道商業內容行銷部門BBC StoryWorks 所製作的商業系列電影。這些電影將同時在BBC世界新聞頻道與特定BBC 社群媒體平台上發布。《Made on Earth》在今個秋季首播後，其節目內容將會發布於BBC各個平台，讓更多觀眾能夠一同收看。

BBC StoryWorks 和廣告執行副總裁Sean O’Hara表示：「我們很高興能與聯邦快遞合作推出這份創新的全球專案。透過BBC的國際平台，以英語及其他語言為觀眾帶來發人深省、引人入勝且豐富的內容。透過此次合作，聯邦快遞可充分利用BBC世界新聞頻道在電視、網路和社群媒體上的全球影響力和信譽。」

聯邦快遞集團執行副總裁兼行銷和傳播長 Brie Carere表示：「全球貿易是我們的專業所在。本次與BBC世界新聞頻道的策略性合作，為全球企業、製造商和消費者展現了無限的可能性。透過BBC 引人入勝的故事敘述手法及全球影響力，此系列節目必將為全球觀眾帶來重大影響。」

BBC國際商業新聞部門旗下的BBC世界新聞頻道 (BBC Global News...
BBC國際商業新聞部門旗下的BBC世界新聞頻道 (BBC Global News) 攜手聯邦快遞，針對其全新以全球貿易為主題的系列節目達成商業贊助與品牌內容協議。　圖／聯邦快遞提供
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