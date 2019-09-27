全台灣特色花車排開 11天看不完拍不完

2019-09-27 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



雙十國慶即將來臨，除了各項慶祝活動外，重頭戲之一就屬國慶花車遊行及展示，全台灣的主題花車在總統府前表演結束後，將全部移至中正紀念堂集結，從10月10日起至20日一連展出11天。北市府安排一連串的精彩活動，無論白天晚上都可欣賞到美麗特色花車展示及絢麗燈光，此外更邀請到台北市立交響樂團、台北市立國樂團、野火樂集及知名歌手輪番演出，歡迎大家一同歡慶雙十。

長達11天的「10x10玩台北-國慶花車嘉年華」有許多特別安排，讓民眾可以用不一樣的方式慶祝國慶。10月10日當日下午4時至晚上9時、10月11日至20日上午9時到晚上9時，在中正紀念堂民主大道展出來自全台23輛主題花車。

觀光傳播局長劉奕霆表示全台主題花車各有不同創意特色，白天爭奇鬥艷、色彩繽紛，晚上花車加上燈光設計，更有不同風味，都相當具有可看性，適合親子同遊及闔家欣賞。除了美麗的花車集聚，每日還有精彩的舞台表演、熊讚主題專區、文創市集、胖卡美食及闖關集點等精彩活動。

不同以往，今年舞台表演活動不僅特別邀請到台北市立交響樂團、台北市立國樂團及野火樂集帶來震撼人心的聽覺饗宴，更安排各具特色的唱作新星、親子帶動跳、街頭達人及台北市高中職熱音社分別演出國台語、原民、客語及英語等表演內容，展現台灣豐富多元表演軟實力，與國內外遊客一起歡度雙十連假。

劉奕霆說，超過百年歷史的臺北城，集台灣文化與人文地景之大成，此次特別邀請文創手作業者與在地特色商圈市集參與，除了有東門商圈店家、手作DIY活動，更讓親子同樂打造專屬紀念品。觀賞花車之餘還能體驗台北豐富的文化生命力。為了讓大小朋友都能體驗熊讚魅力，特別打造熊讚主題專區，並設置臨時郵局，拍照打卡即贈送專屬明信片及熊讚郵戳，其中花車嘉年華活動限定郵戳有四款、明信片二款，供民眾收集珍藏，為108年國慶活動留下專屬回憶。