裕隆多元代工再下一城 獲法國Muse電動物流車代工訂單

2019-09-27 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



裕隆（2201）持續發動價值鏈策略轉型，力拚「多元代工」，繼為義大利ADIVA （亞帝發）代工三輪重機，最新再拿下法國Muse的電動物流車代工訂單，雙方預計10月簽約，明年下半年開始出貨。

面對國產車市占持續下滑趨勢，裕隆董事長嚴陳莉蓮採取務實策略，發動「多元代工」，希望利用過去累積的工程品質、研發設計等經驗，全力對外爭取代工訂單機會，以填補裕隆的產能空缺。

裕隆6月接受義大利三輪重機商ADIVA委託，協助代工AD1-200三輪重機的整車組裝與SKD模組件外銷，9月初也剛正式出廠第一輛車，打破長年來裕隆只為自家代理品牌代工的營運模式。

裕隆今日舉行法說會，發言人羅文邑透露裕隆「多元代工」再下一城，接獲法國Muse電動物流車的委託生產訂單，雙方預計10月簽約，明年下半年開始生產交貨，裕隆可望順勢打進歐洲電動車市場。

裕隆此次新接獲的法國Muse電動物流車訂單，據傳母公司為新創公司，本身只有研發、沒有生產，因此找上裕隆，雙方預計10月舉行簽約儀式。

裕隆協理李建輝表示，歐洲等先進國家對於車輛環保排放的要求嚴格，將逐步禁用柴油車和汽油車，這使得電動車未來將扮演要角，而Muse電動物流車負責貨物載運，未來將取代路上跑的傳統貨車，加上電商趨勢使得物流需求增加，未來潛力看俏；裕隆預計明年下半年會出廠第一輛Muse電動車。