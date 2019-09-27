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慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

獨家追蹤》受惠者變受災戶！一場貿易戰，襪子之鄉社頭上演中國「雙殺」危機

2019-09-27 16:15商業周刊 陳承璋／商業周刊

圖／商業周刊郭涵羚
圖／商業周刊郭涵羚
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一場中美貿易戰，中國襪業要輸入美國，將被多課最高25％的關稅，這讓原本供應全台高達8成襪子、被稱做「襪子之鄉」的彰化社頭，再度受到關注。

今年6月，市場傳出一張高達3億雙、超過新台幣100億元的訂單，將從中國移回台灣。正當外界興奮討論：台灣一個走向夕陽的4萬人小鎮有望漁翁得利時，結果，竟完全相反！

本刊獨家追蹤發現：社頭沒接到訂單，還正因貿易戰面臨「雙殺」局面，成為最大受災戶！

根據織襪公會統計，今年前7個月，台灣織襪業累積外銷訂單，比起去年同期少了一成，僅剩下約3,900萬美元，顯示單子不只沒進來，反而被搶走更多訂單。

訂單最後仍由中國得手》

一間工廠產能，抵過全社頭加總

「因為貿易戰，（國外）貿易商怕被課稅，提前向中國拉貨，倉庫都堆滿滿！」社頭織襪產業發展協會理事長張世明說。提前拉貨，大家就沒多的空間向台灣下單。

原本傳出的3億雙襪子訂單呢？其實，消息傳出時，社頭所有廠商都知道，這根本不可能。此訊息來自一間貿易商，拿著一筆600萬雙的訂單到處詢價，而該貿易商背後品牌商很大，被大家推估有3億雙的襪單，結果卻被解讀為大單回流。

「你知道嗎？他一雙襪子開0.3美元到0.7美元（約合新台幣9元到22元），社頭廠商根本不可能接得了這種低價訂單！」不願具名的社頭廠商說，台廠一雙襪子起碼也要30元起跳。

「這幾年外銷訂單減這麼多，代工廠倒了幾百間，現在要接3億雙的機率微乎其微，因為沒有產能啊！」這個貿易商也曾找品牌黑狗兄（OH9）創辦人李東林詢價。

據了解，這張傳說中的訂單最後還是回到中國，因為即便中國被課最高25％稅率，襪子還是比台灣便宜。「中國襪子報價隨便就是低台灣一半，加上關稅，台灣還是貴很多，」一位襪廠業者指出。

中國生產規模目前有多驚人？一間中國的織襪廠，機台動輒就是5千台以上，這個概念是：一間工廠的產能，就能抵過整個社頭的加總。

尤其，中國為產棉區，有完整織襪供應鏈。比如，台灣襪機製造商只有三家，一台報價70萬起跳，但中國一台襪機才20萬元，若把進口棉的價格與人力成本算下去，台廠完全沒優勢。

其實，中國對手早在貿易戰之前，就把工廠遷廠至柬埔寨、越南，甚至在土耳其買廠。一場中美貿易戰讓他們跑得更快，「走進工廠，全都是中國人！」織襪公會理事長魏平儀說，其生產成本不見得比中國本地來的低，但早把關稅衝擊降到最低。

陸商被逼來台「洗襪子」》

過水台灣變MIT，低價襪越洗越高越好賣

一場貿易戰，中國廠商還因為美國的關稅考量，把襪子傾銷到就近國家，加速來台灣「洗襪子」，把中國襪改標成台灣製，內銷到台灣市場。

「出口到美國不行，他就要找新的出海口！」李東林說。根據海關進出口統計，去年從中國進口的人造纖維襪金額，創下5年來新高，較前年暴增21％，打數達230萬打。算下來，去年從中國進口的襪子，就夠台灣人每人穿上一雙且「還有剩」。

8月27日，因為轉單議題，經濟部長沈榮津特地和社頭業者進行一場民意座談會，目的要了解業者在轉單之下，是否需要政府幫助。

未料，現場未因轉單議題而欣喜，業者反而全在抱怨中國襪「洗產地」，這些中國襪進口到台灣後，把標示改成台灣製甚至是襪價更高的韓國製，到市面上販售。張世明指控，流通在台灣市面上且標註台灣製的襪子，至少有一半都是中國襪。

這已經形成惡性循環。近10年來，專做外銷的襪廠想轉回內銷市場發展，也因國內充斥著大量中國襪而無法生存，「回來死得更快！」紡織綜合研究所製程技術開發部主任虞達說。

其實，台灣有規定，棉成分含量達50％以上的棉襪禁止進口台灣，以保護台灣襪業，但中國襪還是有辦法銷台。

全台最大絲襪品牌華貴牌總經理魏平祺指出，中國襪可以改稅號編碼，棉襪編碼與人工纖維襪編碼不同，報關時把襪子編碼改成纖維襪編碼，除非海關每個貨櫃都查，否則，很輕鬆就能蒙混過關。

現在，中國來台洗襪子，從過去的低價襪越洗價格越高。根據海關進口資料顯示，去年，人纖襪每打平均進口價達6.64美元，創下5年新高，成長近5成。「以前都是低價襪，現在也越賣越高價；很多台廠都在轉型，往機能襪去，可是也看到一雙200元的中國製除臭襪也開始在市面上流通，」張世明坦言，這讓台商轉型的難度又更高了。

中國襪進口價至少便宜台灣一半以上，甚至只有四分之一的價格。今日，連一向與台灣為敵的韓國襪業，也不堪中國低價襪挑戰。

韓國襪業給台灣的啟示》

往高利基市場轉型，才能生存於貿易戰

6年前，《商業周刊》曾以「台灣黑狗兄」為題，報導韓國與美國、歐盟、中國等簽訂自由貿易協定對台灣襪業帶來的衝擊。未料，本以為韓國襪因國內市場較大，且進口至他國關稅降為零，襪業相對比台灣有機會，結果，事實又完全相反！

2015年，中韓貿易協定生效，織襪關稅將分15年降為零。從這一刻起，韓國襪業迎來惡夢，截至去年，韓國從中國進口的襪子從每年4,040萬美元，暴增至1億400萬美元，都與台灣一樣，創下5年來新高。

韓國織襪結構也與社頭相似，多半都是營收不到億元的中小企業。大量中國襪傾銷，加上韓國5年來基本工資大幅調漲逾4成，讓這些中小襪廠倒成一片，數字反映在韓國外銷訂單上。

根據台灣紡織拓展協會資料庫數字顯示，近5年，韓國織襪外銷單大幅衰退4成5，只剩1億400萬美元，比起台灣衰退2成3還更為慘烈。「韓國織襪公會已經不在了！」魏平儀感嘆。

一場貿易戰，沒讓社頭享受到轉單效益，反而讓其面臨更犀利的生存抉擇；拚不過規模戰，就得往高利基市場發展如：繼續投資，開發新襪像防水襪、壓力襪等。

「如果中美貿易戰能受惠，未來也是有在轉型的廠商能接到單子，」魏平儀指出。這樣的廠商，大約占社頭逾150間襪廠的兩成，它們雖遭遇整體襪業衰退，但5年營收仍每年成長兩位數。

時勢帶來的改變總比我們能看到的還深刻，更多與想像背道而馳。要掌握命運，我們只能奮力爬到制高點，才能拿回更多主導權。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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