萬大線推案升溫 這建案規畫「缺貨宅」三個月賣七成

2019-09-27 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



捷運萬大線第一期施工進度已逾40％，建商近來在沿線積極推案，其中品陽建設推出的「品陽大苑」今（27）日公開，個案規畫25-47坪，業者表示，此類型坪數區域缺貨，個案搭建中心時就詢問不斷，開賣三個月，目前銷售已七成。

品陽大苑基地位於北市中正區和平西路、三元街口，近捷運萬大線植物園站，基地面積約593坪，規畫21樓、25~47坪、開價每坪95~105萬元，總銷約45億元。

甲桂林代銷副董曹瑞濱表示，品陽大苑位處南海學園，在台北最有文藝氣息的軸線上，沿線有台北植物園、歷史博物館、兩廳院，區內又有國語實小、南門國中雙明星學區，一直是企業主、高階主管、醫生、律師及注重學區父母熱門購屋地點。

甲桂林副總周智柔表示，南海學區已五、六年沒有推案，區域缺貨已久，尤其是缺乏中小坪數產品。品陽大苑規畫2至3房格局，25坪推出沒多久就賣完，已售戶有三成來自家族置產，不少買主一次入手2至3戶，預先為二代學區宅置產以及退休樂齡居所，方便陪伴家人。