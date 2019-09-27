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誠品生活週年慶！女士必瘋狂的獨家買一送一、超值折扣

2019-09-27 15:17聯合報 消費中心╱即時報導

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※詳細優惠資訊請見迷誠品公告：https://meet.eslite.com/tw/tc/news/dm

蕾舒翠｜誠品生活松菸店1F｜魚子能量煥顏保濕凝霜｜推薦價59,400元（買一送二...
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