太空中心前進印尼形象展 獵風者衛星元件現身

2019-09-27 15:35 中央社 台北27日電



國家太空中心在今年的印尼台灣形象展設立攤位，展示台灣的航太成果，包含福衛五號的衛星影像，以及獵風者衛星的重要元件都將一併展出。

2019年印尼台灣形象展於26日登場，在印尼泗水國際會議中心登場，國家實驗研究院國家太空中心今年首度參展，並率領國內多個產學單位，包含中央大學、芳興科技、廣碩系統、極星光電及創宇航太，共同籌組「國家太空科技館」，除了展現台灣的太空科技實力外，同時擴展台灣與印尼間的合作與商機。

太空中心指出，這次的形象展除了展示福爾摩沙衛星系列的發展歷程外，主要介紹福衛五號影像應用、福衛七號資料使用。台灣下一顆將要升空的獵風者衛星，其中不少自主研發的重要元件，也會在展場露面。

太空中心主任林俊良在開幕儀式致詞時，向與會的台灣及印尼人員介紹台灣太空發展歷程，並期待兩國在衛星影像與衛星氣象資料應用能有更多的合作。

印尼航空暨太空總署（LAPAN）官員也來到現場和太空中心人員交流，並討論未來雙邊合作相關事宜。

國研院指出，台灣與印尼的太空發展策略和目標十分相似，期待能夠藉由此次展會，讓兩國在太空領域有實質的合作機會，進而提升雙方各項太空領域的研究發展。