買京華城遭質疑炒房 中石化大動作聲明駁斥

2019-09-27 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中石化（1314）透過子公司鼎越，本周以372億又1萬元拿下京華城標售案，創下國內史上金額最大的單一商用不動產標售案紀錄，備受外界矚目。對於名嘴質疑中石化炒房，中石化鄭重駁斥，強調此次投標經過3家專業不動產估價師事務所出具估價報告才決定，經過完整詳實評估，並考量能為公司及股東帶來利益才決策。

中石化拿下京華城，引發外界熱議，有名嘴在媒體上質疑該案未經中石化董事會決議。

對此，中石化今日大動作發布聲明，強調此次投標經洽請3家專業不動產估價師事務所出具估價報告、4家律師事務所出具法律意見書，以及1家會計師事務所出具價格合理性意見書後，經過審計委員會、董事會耗費諸多時間，詳細完整討論，並在依法利益迴避下決議通過，程序絕對嚴謹。

另外名嘴在節目上指京華城將變豪宅、是炒房，中石化主管表示，公司已明白表示未來京華城拆除後將規劃興闢頂級商辦，名嘴言論顯然張冠李戴。

而名嘴指京華城特權變更容積率，中石化主管說明，京華城的容積率依法本來即為560%，在郝市府時代遭惡意解讀為392%，經監察院數次糾正後，依法回復京華城容積率為560%，並無特權變更容積率。

至於外界質疑此次京華城標售案為「左手換右手」。中石化表示，中石化與京華城公司分屬不同法人主體，股東結構亦不相同，中石化透過鼎越參與京華城投標，並非左手換右手。

針對上述散布不實、誤導投資大眾及投資市場之言論，若有損及本公司利益，影響本公司股價及投資人信心，本公司將提起訴訟，捍衛本公司及投資人權益。」