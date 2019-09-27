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專題／拚了19年引退 彭政閔：我本來夢想打20年棒球

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

東和營運展望樂觀 越南廠短期難轉盈

2019-09-27 12:00經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

東和鋼鐵（2006）董事長侯傑騰表示，美中貿易戰持續升溫，市場不確定性仍高，但受惠原物料走跌，有利擴大利差空間，且長期訂單在手，今年全年展望相對樂觀，預期會比去年要好。東和鋼鐵進軍越南四年，越南廠仍呈現虧損狀態，他坦言，短期損益兩平有難度，將加速擴大產品組合，持續積極爭取訂單，以壯大生產規模和營收。

東和鋼鐵昨（26）日舉行法說會，越南廠營運成法人關切焦點。侯傑騰指出，越南廠今年仍虧損，主要有三大因素衝擊，一是市場競爭；二是原物料走跌，出現跌價損失，且銷售不如預期；三是去年下半年來，有段時間越南貨物進出口規定相當嚴格，避免廢鋼進口夾帶洋垃圾、毒品，造成延滯成本變高。

所幸是下半年以來，跌價損失及非關稅障礙的不利因素已逐漸消退。

侯傑騰不諱言，越南廠去年營運面臨多重逆風，營運比較辛苦，年內不可能達到損益兩平。越南廠初期投入金額較大，業務和生產規模還在起步階段。像今年剛投入的越南廠軋綱產線，年產能60萬噸，每月平均應要有5萬噸，但目前每月僅2萬噸，公司將力爭第4季有所突破。

不同於越南，侯傑騰稱，台灣今年營運相對不錯。受惠台灣鋼筋內需回溫，且桃園廠第二條75萬噸軋綱產線投入，今年來維持不錯的市佔率。此外，這段時間以來，國際鐵礦砂、廢鋼等原物料走跌，增加長期單單利差空間，未來展望相對樂觀。

越南東和鋼鐵原物料鐵礦砂

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