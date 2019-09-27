2019台灣國際智慧能源周 10月16日登場

2019-09-27 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



由SEMI（國際半導體產業協會）和TAITRA（外貿協會）聯手舉辦的最具指標性再生能源展「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」將在10月中旬登場，屆時將展出超過600個攤位，預計將帶進12,000名參觀者與國內外買主前來採購，並將促進台灣供應鏈和全球綠電產業進行技術及資源交流。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」將於10月16~18日在台北南港展覽館一館盛大登場。預計三天展覽將吸引11國、165家廠商，展出超過600個攤位，預計將帶進12,000名參觀者與國內外買主前來採購。

此外，搭配展覽四大主題，今年將針對太陽光電、離岸風電、氫能、智慧儲能及綠色金融與保險領域中最新技術與商機舉辦共12場技術論壇及研討會，邀請超過60位產官學研代表分享深度見解，成為全台最專業、完整且最具代表性的綠能產業資訊交流平台。

SEMI表示，今年Energy Taiwan結合「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」等四大能源主題展，設立「標準檢測認證」、「台灣優質太陽光電系統與設置服務」及「綠色金融與保險」三大主題專區，並與德國經濟辦事處、比利時法蘭德斯外貿投資局，及荷蘭貿易暨投資辦事處合作規劃德國、丹麥、荷蘭等三大歐洲國家館，促進台灣本土供應鏈與國際各項再生能源產業技術與資源的交流。