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世界臺商總會第二十五屆年會 蔡總統感謝臺商守護臺灣

2019-09-27 10:09聯合新聞網 台北訊

蔡總統期盼臺商以「合作開創商機，團結支持政府」的精神，帶領臺灣走向全世界。圖片提...
蔡總統期盼臺商以「合作開創商機，團結支持政府」的精神，帶領臺灣走向全世界。圖片提供／僑委會
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世界臺灣商會聯合總會26日上午在林口體育館召開第25屆大會，由來自南非的總會長游萬豐主持。總統蔡英文在僑務委員會委員長吳新興及桃園市鄭文燦市長的陪同下出席開幕儀式，外交部次長謝武樵、經濟部次長林全能、交通部次長王國材、桃園市長鄭文燦、美國在臺協會AIT代理副處長安恬、南非聯絡辦事處代表麥哲培、駐臺北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝、國策顧問前僑委會委員長張富美及海基會董事長張小月等政府官員均出席此一活動。

蔡英文總統致詞時表示，上個月政府推動境外資金匯回專法，希望透過租稅優惠，讓臺商朋友安心回臺投資，期許臺商繼續以「合作開創商機，團結支持政府」的精神，帶領臺灣走向全世界。

蔡總統表示，自上任以來沒有一次缺席臺商世總年會，面對臺灣的國際處境，臺商朋友們用「一卡皮箱」闖天下的精神，以經濟來支撐守護臺灣，並積極參與國際經貿活動提升臺商在當地國的政經地位；此外，也組團到日本、印尼、瑞典和巴拉圭進行訪問，用民間力量強化穩固臺灣的經貿外交，對此，她要向這些臺商朋友們表達最深的感謝與敬意。

她也提到，過去3年多來，國際情勢變化很大，但是政府努力改善經濟結構，多元布局，整體經濟轉型的成果逐漸展現出來。總統說，政府持續推動前瞻基礎建設投資臺灣，擴大內需，吸引史上最大規模的臺商回流投資，外商也紛紛加碼跟進，今年可說是投資臺灣大爆發的一年。

吳新興委員長首先謝謝蔡總統親自撥冗出席活動。他表示，經過歷任臺商總會長25年的努力，臺商已建構起強大的臺商全球網絡。臺商朋友在世界各地為臺灣打拚奮鬥，為臺灣的經濟發展建立起紮實的基礎。他感謝游萬豐總會長在過去這一年協助政府推動國民外交，也謝謝所有臺商理監事幹部，在任內服務所有臺商會員，照顧大家的權益，期盼臺商朋友們與政府齊心合作，共同支持政府守護臺灣。

鄭文燦市長則是以地主身分歡迎歷年來最大規模的臺商盛會在林口舉辦，他衷心感謝也期盼臺商朋友能夠重視把握在桃園投資的機會，市政府一定全力協助大家。

游萬豐則感謝臺商朋友們特別從世界各地回來參與年會，也謝謝桃園市政府大力協助臺商參與第25屆世界臺商總會年會，他希望藉由本次機會，讓臺商會員們更加認識桃園。

本次會議共有來自六大洲約1,300位臺商與會，除了舉行新舊總會長與監事長交接外，也安排專題演講和商機媒合等活動，分享海內外投資經驗及創造投資機會。

吳新興表示臺商在全球各地為臺灣的經濟發展建立起非常紮實的基礎。圖片提供／僑委會
吳新興表示臺商在全球各地為臺灣的經濟發展建立起非常紮實的基礎。圖片提供／僑委會
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游萬豐感謝從世界各地回來的臺商朋友們參與第25屆世界臺商總會年會。圖片提供／僑委...
游萬豐感謝從世界各地回來的臺商朋友們參與第25屆世界臺商總會年會。圖片提供／僑委會
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蔡總統與現場貴賓、各部會代表及名譽總副會長合照。圖片提供／僑委會
蔡總統與現場貴賓、各部會代表及名譽總副會長合照。圖片提供／僑委會
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僑委會鄭文燦吳新興印尼蔡英文

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