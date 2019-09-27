高績效教練／一分鐘重點說話術

2019-09-27 00:26 經濟日報 顏長川



如果你有如下的感受：「最近運氣特別差，找客戶做業務做不成，與老闆做簡報也被罵，與同事分享，還沒開始多久，同事就說有事去了，感覺生活糟透了。」別人可能因你的「又臭又長卻不得要領」的說話方式而困擾，你最需要的就是一套「一分鐘內讓老闆點頭、客戶買單、同事叫好」的說話術。

說話要「快、準、巧」，不論遇到何種情況，若能說出有意義的話，就可以事半功倍；說話簡單扼要又印象深刻，跟天賦無關，一切取決於要不要練習罷了。

關於說話方式，日本明治大學教授齋藤孝分享道，與他人溝通時，能推銷自己的時間僅有一分鐘而已，如果不能立即選擇取捨大量資訊，資訊淨化槽就會塞爆，因此必須試著練習把重點濃縮在一分鐘內。

他進一步說道，如果想要「盡量在短時間中塞入最多資訊，然後強力表達」，不妨向相聲大師借招，找個範本來模仿，並以正反合辯證手法讓說話立體化。此外，電視廣告也是好教材，一分鐘可看四個15秒鐘或三個20秒的電視廣告學習迅速表達。

生活中充滿了一分鐘的活用範例，例如道歉、教導、發問、商量、指示、責罵、讚美等，一個道歉可消滅星星之火、一個問題就能探出實力，一個指示考驗領導者的能力。

齋藤孝認為，「話不在多，只要能抓住令人印象深刻的那一句。」例如，在一分鐘內講出話題的關鍵句、用十秒鐘提出一個厲害的問題、用一句話點出提案的訴求、明確地表達歉意讓人氣消、簡潔下指令讓工作分配順利、構圖式商量讓溝通更佳圓融、將負面的責罵轉成正面的鼓勵等。

關於齊藤孝的說話術，活用重點如下：

一、行銷自己：語言就是機會，說話方式好可以擄獲人心、受人認同、安撫對方情緒；反之，如果話說得不好，或是語氣用得不對，無論說什麼都毫無幫助。

初見面的前7至15秒，就會從外表和交談中型塑第一印象。

二、掌握時間：想在很少的字數中傳達重點需要一點技巧——一分鐘的開頭發問，然後放入三個重點，在一分鐘結束前說出解答問題的關鍵一句，或是讓對方看這某樣東西或圖案，以一分鐘做說明。

三、從小訓練：很多人都罹患「長篇大論且廢話連篇」的毛病，主要原因是缺乏「一分鐘說重點」的訓練。解決方法是從小一開始，透過所有學科不斷進行訓練來強化這項技能。

看完齋藤孝的說話術，可以去買個碼表，每天使用，培養「一分鐘」的體感，就能體會「聰明究竟是怎麼一回事」，也會明白，不浪費別人時間就是最好的禮貌。

（作者是資深企管顧問登）