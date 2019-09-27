創業勝利組／單純化系統化 拉高成功機率

2019-09-27 00:27 經濟日報 謝銘元



有朋友問我，怎麼有辦法同時進行那麼多事，到底怎麼做時間管理？其實，我不覺得自己有在「管理」時間，非要說的話，就是把生活單純化、系統化。沒有在分上班或下班，只要醒著，就竭盡全力做事。

說起來，也是我這個人除了喜歡工作外無其他不良嗜好，用行程把時間填滿，每天工作12到16個小時。久而久之，養成了長時間大量工作也不以為苦的習慣。不過，還是有些關於工作執行效率的小訣竅，可以跟大家分享。

曾有人好奇問我「是不是都沒有在睡覺？」因為寫信給我的人，總是很快地就能收到我的回信，不管是誰、多晚寄信給我都一樣。我笑著說，「我有在睡啦！」只是經過我的觀察，半夜2點到早上8點最少人醒著活動，接收的訊息量最少。我挑這個時間睡覺，自然給別人感覺好像一直都是醒著做事。

其次，利用零碎時間。像開車的時候，若想到關於工作的事情，我會用語音輸入手機記錄想法。整理得差不多時，再將資料回寄到信箱給自己，回辦公室時再整理出來。平常有很多想法跟決策，都是我在開車時候想的。

之前也曾想過是不是找計程車包月，可以更專心在車上處理行程，也能幫我的外出拜訪行程安排得更精實一點，不過，我覺得還滿喜歡一個人開車想事情，所以這個想法暫時擱置。

第三，決策要果決，速度要快。俗話說，天下武功唯快不破。在訊息萬變的世界，速度快常常比想得周全更關鍵。幾次關於新事業的成立與投資，只要遇到對的人，我就能很快就做出決定。我的想法是，決策速度要快，若之後有問題，再來修正就好。

還好自己很幸運，幾次創業與投資決策都還算成功。

因此先抓出大方向，確定了之後，其他就只是按表操課。只要大方向正確，不容易出大問題。

第四，這大概是當老闆的人才有的特權，就是我可以在公司同時做好幾件事。例如開會時抽空檔回信，透過通訊軟體跟人討論事情。真的碰到臨時有重要訊息，也能夠暫時離開現場出去處理。

基本上，像我這樣的連續創業者，只要醒著，都在想跟做與工作有關的事，某種程度來說，生活早已圍繞著工作打造成一個高速運轉的系統，所有行程都是為了完成工作而設計，與工作無關的部分盡力減到最低。

總之，盡全力投入工作，過好每一天，把專注力全都投在自己認為重要的事情上。無論是誰，只要像我這樣連續做個十年，累積下來就會有許多成果出現。不過，為了長遠著想，我還是會抽空運動，鍛鍊身體，畢竟沒有身體健康，事業再成功都只是在養醫生！

（作者是iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）