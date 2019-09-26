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台中新光三越週年慶 業績挑戰40億元

2019-09-26 22:24經濟日報 記者宋健生╱即時報導

全台獨霸「新光三越周年慶」將於10月3日起盛大登場，被視為指標的台中新光三越，前九月業績累計125億元，逆勢成長4％，表現亮眼，週年慶檔期預估業績目標將挑戰40億元。

台中新光三越去年全年營收達185.5億元、年增6%，第八度蟬聯全台百貨「店王」寶座，今年有望超越190億元新高；相鄰的台中大遠百亦以136.5億元、年增5.8%，穩坐遠百集團龍頭。

新光三越週年慶第一波10月3月至16日，八大超強陣容震撼出擊，不但推出消費者最愛的超強禮券回饋：化妝品滿2,000送200、全館滿5,000送500，名品單區/大家電區/法雅客+[i]Store最高單區滿萬送1,000。

還有最熱門的日本超人氣明星「角落小夥伴」療癒系列卡友禮，消費滿2,000以上即可將萌萌噠「角落小夥伴」保溫保冷袋等好禮帶回家。

新光三越推出今年全台最強化妝品陣容，包括五大精品彩妝齊聚、10大明星神級熱銷組獨家限量販售，還有貴婦圈瘋搶話題商品五折限搶、百萬組明星特惠組霸氣出擊。

另外，9月27日起小米專賣店全新進駐，新光三越全館Apple、微軟、小米、SONY四大3C品牌旗艦店齊聚，打造中部科技智慧體驗一級戰區；加上GARMIN、Fitbit、三星等智慧行動、穿戴裝置指標品牌商品熱潮，全館機海爭霸、業績大爆發！

值得一提的是，新光三越今年推出「APP線上週年慶」，標榜手機裡就有一家新光三越，萬件商品線上開搶，標榜化妝品全台最低價、家電買正貨送正貨、skm pay精品最強檔等。

還可同享滿千送佰回饋、skm pay支付獨享卡友禮，另外加碼抽YAMAHA電動機車，「skm pay」免帶錢包，輕鬆走逛週慶。

國慶連假期間，新光三越特別推出全台最魅力的日本商品展，引爆日本名店美食熱潮，包括關東關西美食大對決，時下話題社群熱搜名店花月堂等8家話題名店初登場，還有人氣扭蛋機獨家限定角色一次全部收藏。

全台獨霸「新光三越周年慶」，將於10月3日起盛大登場，被視為指標的台中新光三越，...
全台獨霸「新光三越周年慶」，將於10月3日起盛大登場，被視為指標的台中新光三越，週年慶檔期預估業績目標將挑戰40億元。記者宋健生／攝影
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