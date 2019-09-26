台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中友百貨今日公告，將進行兄弟公司分割減資，預計減資36億元，減資比例高達九成，據了解，中友百貨近幾年績效不錯，因此有意重返掛牌，因此將跟中友建設切割，未來中友百貨和中友建設互相獨立，中友百貨減資後，將更專注百貨本業經營，並提升獲利績效，同時不排除重新申請股票上櫃。

而另一家中友建設，目前仍有烏日等幾處建案餘屋銷售，未來也將進行公司重組，並積極規劃推案。

事實上，中友百貨是台中百貨界的傳奇，有「台中人的百貨」之稱，它成立於民國1990年，1992年正式開幕，在連鎖百貨大集團新光三越、遠百等等紛紛進駐下，中友百貨至今仍在台中屹立不搖，而且它位於一中商圈附近，地點極好，不管是中年人、年輕人都非常喜歡逛。

據了解，中友百貨隸屬於老牌中部建設集團中屋機構旗下，集團還有中屋建設實業、中屋營造、中賓停車場、友聯國際、中建開發、中傑開發、明谷開發、神農山莊實業、神農文教基金會等事業體。

後來，中屋機構將旗下的中友建設納入中友百貨，旗下設百貨事業部及建設事業部，並以中友百貨名義於1997年2月掛牌上櫃，風光一時

不過，1999年921大地震，房市一片悽慘，中友百貨建設事業部被銀行緊縮銀根，爆發財務危機，一度向法院聲請重整，2006年申請股票黯淡下櫃。

業界人士說，一場921大地震，震掉了中友百貨的掛牌路，當初就因為中友百貨和中友建設為兄弟公司，地震後中友建設被銀行抽銀根，後面那幾年建設、百貨事業都慘澹經營，但其實中友百貨底氣很夠，過去10多年都穩定經營，如今13年後擬捲土重來，有機會成為台中地區性百貨唯一掛牌的公司。

事實上，中友百貨進幾年的績效相當不錯，過去三年平均營收都有25億元水準，每股獲利在0.6至1元之間，且從2013年起年年都有股利配出。

中台灣百貨零售市場的實力向來強勁，整體來看，去年整體消費規模達到600億元，續創新高，並較2017年的550億元、成長約9%；展望今年，預期市場規模仍將持續擴大，包括台中港三井OutletPark全面營運，年營收挑戰50億元；麗寶Outlet Mall二期也將在年底加入營運，另外還有秀泰生活台中文心店等生力軍，預估全年消費規模將上看700億元。