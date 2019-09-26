親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京華城標售轉折
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

桃空職工靜坐企圖影響裁決 長榮航盼勞裁會秉公處理

2019-09-26 18:32經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）今(26)日在勞裁案最終審議的前一天到勞動部靜坐，明(27)日更將揪眾至勞裁案最終審議會議當面向各委員施壓，長榮航空發出聲明表示，這種試圖影響裁決之中立性，長榮航空對桃空職工此種非理性的行徑深表遺憾，也呼籲勞裁委員能夠秉持公正客觀的立場審理，勿屈服於壓力。

長榮航空表示，此次桃空職工向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」針對公司發布的0508公告所提出的不當勞動行為裁決申請，當時會發布此公告的背景是，公司為了因應桃空職工發起之罷工對公司可能造成的巨額營運虧損，故於罷工前發布內部公告預先告訴所有員工，公司即將面臨的嚴峻挑戰，為降低罷工造成的虧損，不得不以取消優待機票的方式減低營運成本，但為獎勵員工於罷工期間支援公司，只要於罷工期間配合公司班表出勤者，不受此限。因此，在公告中說明得十分清楚，是獎勵出勤員工的方案，並非懲罰參加罷工的空服員。

長榮航空與桃空職工7月6日簽訂之團體協約中，約定在罷工結束後的二個月內，另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案。長榮航空於7月8日起即依照所簽訂的協約內容，於罷工後一個月起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票(ZED)使用權利；並在8月6日、8月22日、9月2日、9月11日四度針對優待機票的給予召開協商會議，也於會議中提出具體方案：於2020年給予所有聯航優待機票使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利。

長榮航空認為，上述方案完全符合協商時雙方的共識：「提出漸進式恢復優待票」之原則和精神，但桃空職工對於公司提出的漸進式方案並不滿意，使得雙方截至目前仍無具體共識。

長榮航空說，公司已根據7月6日簽訂之團協內容執行，也在數次協商會議中提出符合當初雙方達成共識的漸進式恢復優待票具體方案，然桃空職工的幹部對長榮所提方案不滿意，雙方在會議沒有共識後，桃空職工便開始對外抹黑長榮有飛安問題、打壓工會。

長榮航空呼籲桃空職工，即使雙方協商未能達成共識，工會也不應該因不滿就對公司進行抹黑，對外找立委開記者會施壓行政部門介入撤銷已在進行中的訴訟、在裁決出爐前夕去勞動部靜坐等方式試圖影響勞裁結果，這並不是達成協議的最佳途徑。

長榮航空指出，長榮航空空服員派遣均符合民用航空法、航空器飛航作業管理規則（AOR），絕無安全疑慮，雖然近來在國定假日或連續假期，部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期少部份航班到勤組員人數相較預排人力略減現象，但是公司已盡力由待命人力遞補，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准的派遣要求，實際航行作業中亦無產生任何安全顧慮。且為體恤協助調度的空服員，也發放「缺員津貼」給出勤的空服員作為補償，但桃空職工不但無視國際航空業規範以及民航局之規定，刻意操弄飛安議題，甚至要求主管機關對長榮航空的航權及航線加以限縮，試問這真的是身為長榮航空員工的工會會員所願意的嗎？

長榮航空呼籲交通民航主管機關應該正視，在目前航空業的經營環境日益嚴峻，國籍航空業者不僅法規上面臨AOR與勞基法的衝突，對內也有勞動裁決的挑戰，與飛航台灣的外籍航空公司相較，完全處於劣勢的不平等競爭，希望政府主管機關應能深入瞭解台灣航空業者的困境，讓業者能在更公平的環境下持續努力。

長榮航空罷工空服員

相關新聞

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

影／控訴長榮只顧算帳 長榮空服員24小時靜坐

2019-09-26 18:12

飯店業汰舊換新潮 晶華改裝力拚成長

2019-09-26 17:20

看好在地防疫需求 台灣緊急淨水計畫揮軍東南亞

2019-09-26 11:52

台開新天堂樂園 躍花蓮地標

2019-09-26 00:33

台開新天堂樂園強打餐飲牌 業績亮麗

2019-09-26 00:32

裕日車電動車銷售 超預期

2019-09-26 00:31

中鼎旗下崑鼎 攻廢溶劑回收商機

2019-09-26 00:31

晶華發動快攻 瞄準飯店、豪宅

2019-09-25 23:42

櫻花回台設智慧工廠

2019-09-25 23:38

飯店+豪宅 加值服務成晶華最大賣點

2019-09-25 23:37

智慧經營／鄔智明服務領導人 打響口碑

2019-09-25 22:46

連鎖效應／連鎖三腳凳 鞏固夥伴關係

2019-09-25 22:45

業務最前線／拆解專案流程 黏住關鍵客戶

2019-09-25 22:45

台灣櫻花總座：擬投資逾13億元在台中霧峰建新智能工廠

2019-09-25 22:27

櫻花發表伊萊克斯WiFi功能洗脫烘洗衣機

2019-09-25 22:24

北市拓展亞洲會展獎旅市場 南進曼谷搶商機

2019-09-25 18:03

富宇加碼桃園A7 明年推百億大案

2019-09-25 16:43

潘思亮宣布 晶華投入台灣酒店+豪宅市場

2019-09-25 16:04

研發傲人 古寶無患子全國化妝品大賽連兩年奪冠

2019-09-25 15:20

台船宣布 與企業工會簽訂團體協約

2019-09-25 15:16

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 14:10

古書今贏／優質領導 遠離五危四惡

2019-09-24 23:15

失智照護／新北獅子軍 守護失智者

2019-09-24 23:15

管理一點靈／新工作上表現

2019-09-24 23:15

上班卒仔 照子放亮／把握學習機會

2019-09-24 23:15

盛弘攜優盛 拚當藥局龍頭

2019-09-24 00:50

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

文華東方開幕首年 就傳要賣

2019-09-23 23:15

管理講堂／未兆易謀 洞燭機先

2019-09-23 22:55

職場修煉室／聽看說寫做

2019-09-23 22:55

商業興觀點／前進印度市場 善用電商平台

2019-09-23 22:55

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

2019-09-25 20:51

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

威京小沈這步盤算...一箭三鵰

2019-09-26 00:24

阿里AI晶片問世 台積助攻

2019-09-26 00:38

京華城11月30日熄燈 將辦封館拍賣道別

2019-09-25 23:06

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

京華城標售案 威京372億買回

2019-09-25 23:32

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07

高通對決聯發科 5G單晶片將量產

2019-09-26 00:35

填補退休金缺口 元大人壽建議打造兩本存摺

2019-09-25 22:24

阿里搶到7奈米產能 創意是關鍵

2019-09-26 00:36

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

拿下京華城標售...中石化將打造頂級商辦 四年完工

2019-09-26 00:23

京華城交易案 「合法墊高資產價格」

2019-09-26 00:35

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top