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配合秋冬遊國旅 華信航空推買機票享0元住宿

2019-09-26 18:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

配合觀光局國旅秋冬擴大補助自由行專案，華信航空推出「買華信機票 享0元住宿」的秋冬超值優惠，凡搭乘華信航空飛往台東、花蓮、金門、澎湖的班機，買機票就送住宿，兩人同行三天兩夜平日每人只要新台幣2,626元起（限國人符合秋冬擴大補助者）。該優惠專案自10月1日起至今年12月31日截止，想要在秋冬來趟國內經濟實惠的三天兩夜輕旅行，現在正是好時機。

華信航空目前每日由台北、台中、高雄直飛澎湖15班；由台北、台中直飛金門15班；由台北直飛台東每日三班；由高雄、台中直飛花蓮最多兩班。凡於今年年底，旅客任選華信航空國內八條航線，無論搭配澎湖元泰、和田、綠的旅店，或是金門金沙大地渡假飯店，或花蓮富野渡假飯店、香城飯店，以及台東如意行館、鐵道旅繹、F HOTEL飯店，都可享有「買華信機票 享0元住宿」的優惠，買來回機票每人只要新台幣2,626元起，就可免費享有兩人房兩晚0元住宿。

另外，即日起至今年12月31日，本國旅客只要入住符合自由行「秋冬擴大補助」之飯店，入住當日由飯店發放夜市抵用券每房200元（本專案二晚可領400元），可使用在全台合法夜市攤商消費，0元住宿又可領夜市抵用券，吃喝玩樂通通有。

欲選購華信航空「買華信機票 享0元住宿」優惠專案的旅客，請洽華信航空官網

配合觀光局國旅秋冬擴大補助自由行專案，華信航空推出「買華信機票 享0元住宿」的秋...
配合觀光局國旅秋冬擴大補助自由行專案，華信航空推出「買華信機票 享0元住宿」的秋冬超值優惠，凡搭乘華信航空飛往台東、花蓮、金門、澎湖的班機，買機票就送住宿，兩人同行三天兩夜平日每人只要新台幣2,626元起（限國人符合秋冬擴大補助者）。圖／華信航空提供
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