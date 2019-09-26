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學者：離岸風電工程防患未然應注意的十二要項

2019-09-26 17:30聯合報 陳希佳博士

台灣離岸風電項目將逐漸進入建造與安裝的高峰期，總結歐洲的經驗來看，離岸風電項目的爭議較多，主要肇因於其涉及新技術、海事工程、受制於氣候、高投資與高風險、專業技術人才短缺、供應鏈有限、並且常約定緊凑（甚至不合理）的工期等因素。綜合上述因素及台灣獨有的特殊情况，台灣的離岸風電工程建設宜注意下列共同問題，期能收防患於未然之效。

一、不利的氣象條件

因海洋氣象條件受風向、海浪、和洋流運動等因素的綜合影響，海事工程很難持續在理想的天氣狀况下進行。因此，各方當事人應確保備有充分應對任何不利的天氣狀况的工期浮時。

二、延誤

因可歸責於承包商的事由所造成的重大延誤通常會使業主陷入非常不利的局面。契約中通常有約定逾期違約金上限，且排除對結果損害的賠償責任；逾期違約金通常低於因該延誤對業主/開發商所造成的損失，以及因此延誤首次發電所造成的損失。業主很難（也不太可能）找到有意願及能力向業主賠償因延誤所造成全部損失的承包商，故需要約定除了逾期違約金之外的其他救濟方式，例如約定業主在承包商造成重大延誤時的契約終止權。

三、設計壽命

「使用壽命」和「設計壽命」是兩個不同的概念。「設計壽命」爲20年，並不是保證該項目將會依照設計連續服役20年，其僅僅意指：依設計，該項目在理論上可以連續服役20年，但並不排除在第二年時，項目的結構就因爲一次百年一遇的暴風雨而受到破壞的可能性。相對地，「使用壽命」，則意指該項目必須可以連續服役20年。

四、船舶及延滯費

船舶可能因其他項目的延誤而無法依原訂期日開始服役，故應保留一定的工期浮時，以因應無船可用的情况。倘原訂船舶無法依原訂期日開始服役時，市場上能提供的替代船舶是有限的，即便能僱到許多船舶，也未必有足够的空間供大量船舶同時施作。需要考慮到因氣候惡劣無法施作所發生的延滯費應由何方當事人負擔；在時間安排上，要考慮到船舶安全地裝載設備、離開港口、到達指定地點、進行及完成工作再回到港口所需要時間。

五、瑕疵責任期間

應當全面考慮承包商修補瑕疵的義務以及維修義務的程度。約明在瑕疵責任期間內共同定期檢查，要求承包商履行其修補瑕疵義務的約定流程，包括要求承包商提出擬如何修補瑕疵的方案、約明雇主在何種情形下有權拒絕承包商所提出的瑕疵修補方案、業主是否及如何可以指示特定的替代維修方案等。

六、保險

離岸風電項目建造期的保險通常很昂貴。在歐洲的項目中，核保單位要求由海事保證鑑定師監督風機安裝及佈纜作業；當海事保證鑑定師認為有損害的風險或不滿意的作業猶仍進行時，有權指令暫停相關作業，可能導致延誤及增加費用。倘契約中有互撞免賠條款（Knock for Knock），則須有相應的保險安排。

七、同一契約不同條款間的衝突

離岸風電項目契約可以包含很多條款，比如合乎目的（fitness for purpose）的要求、合乎設計或使用壽命的要求、合乎特定標準的要求、使用良好的行業慣例的要求以及運用適當的技能和審慎的要求等；但當這些不同的契約要求發生衝突的時候，各方當事人即爭議哪一個契約條款應具有優先性。

八、風險在不同契約當事人間是否已適當地移轉及分配

傳統電廠的建廠契約多為統包契約；而依離岸風電項目在歐洲的經驗來看，有採極度多重契約架構者，亦有收斂型。項目各項風險是否被充分考量並已適當地在各個契約及各當事人間作適當的移轉及分配，考驗著各方當事人議約團隊（包括法律及商務團隊） 的功力。

九、管理各承包商間的界面

各方當事人應當考慮設定包括界面里程碑日在內的各種「依賴日期」。下達變更設計令前應充分考慮因此對其他相關承包商可能造成的影響。應注意界面風險和修補瑕疵責任分擔，尤其是當某組件是由一方提供的，但由另一方安裝的情况。充分定義交接時的檢測義務，將有助於釐清各方責任。

十、財務

各方當事人應該確保提供的母公司擔保、履約保函以及信用狀等形式的信用支持符合契約約定的格式要求。是否約定預付款的擔保、第三方保證，以及當主承包商違約時，業主能確保分包商可繼續履行的能力。

十一、法規

離岸風電在台灣創造了一個新興產業，關於這個新興產業的相關法律、法規在各方面尚未臻完善，而在變動中。政府部門不時制定新法或修法，期能一方面符合這個新興產業需求，另一方面還要滿足其他考量因素，例如國防安全、漁民的要求等等。

十二、國家政策

各種環境政策的要求，包括對海洋生物（例如白海豚）的保護、降噪、漁業和環境問題等，可能對工期和費用產生重大影響。台灣的電力政策，特別是離岸風電政策本身，是否具有一致性，不因選舉及地方和中央政府執政黨的替換（如有）而受到影響，亦值觀察。

《作者陳希佳博士為品誠梅森律師事務所（Pinsent Masons LLP）合夥人、中華民國仲裁協會仲裁人、特許仲裁學會資深會員（FCIArb）》

離岸風電

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