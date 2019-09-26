Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



電動機車市佔第一的領導品牌 Gogoro，今（26）日發表全新 Gogoro VIVA主打全球第一款羽量級智慧雙輪，是替都會短程移動族群打造的全新產品，也是首次推出輕型電動機車，電動機車戰火擴大，並以補助後價格25,980元全力備戰。

Gogoro 在發表完三系列的車款之後，避開Gogoro 4的字眼，以Gogoro VIVA開闢新戰場，較小的馬達，80公斤的車身，單顆電池蓄航85公里，一改以往主打125CC機車客層，這次鎖定的是不同的族群；未補助價格54,980元，最高補助後25,980元的價格，甚至還比燃油車更有競爭力，比起原本電動機車未補助價格動輒7、8萬元，Gogoro VIVA被視為極具破壞力的車款。

此外原本Gogoro以重型機車市場為主，光陽與中華e-Moving以綠牌車為主，在Gogoro VIVA上市後，勢必形成一場混戰，電動機車的競爭局勢將再升高。

目前Gogoro的單月市占已達到14%，月銷量都超過1萬台，隨著YAMAHA、宏佳騰、PGO的電動機車陸續上市後，預期電動機車占整體機車市場的市占將再繼續拉高。除了原本Gogoro 1、2與3系列都已開放Gogoro合作夥伴應用外，VIVA也將是Gogoro三家合作夥伴可以選擇使用的設計。

Gogoro公司指出，小巧靈活的車身、簡約時尚的設計、令人愛不釋騎的獨特體驗，為台灣街頭的機車文化注入一抹潮流、時尚的全新色彩。

根據統計數據顯示，台灣有超過33%機車族，每日騎乘距離低於5公里，主要為都會短距離的移動需求，在騎乘上要求小巧靈活、停放時不占空間。

隨著 Gogoro VIVA 羽量級智慧雙輪的推出，Gogoro Smartscooter® 智慧雙輪的產品組合將更豐富多元，預計再次強力震撼已快速擴張的台灣電動機車市場，吸引更多消費者加入。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，目前已經有超過 20 萬名 Gogoro 車主選擇 Smartscooter 智慧雙輪帶來的極致電能快感、電池交換的迅速便利以及愛不釋騎的騎乘樂趣。

Gogoro VIVA 的推出，將 Gogoro DNA 放到一台極輕巧的智慧雙輪上面，小巧、靈活、時尚、智慧且兼具安全的設計，讓機車族在短距移動的同時，也能充分體驗智慧雙輪獨特的騎乘樂趣。