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創新發明館展示59項技術 媒合金額上看1億

2019-09-26 15:51中央社 台北26日電

台灣創新技術博覽會今登場，科技部教育部攜手打造的「創新發明館」共吸引29個團隊，共59項創新技術展示。科技部預估媒合金額至少新台幣1億元。

2019台灣創新技術博覽會今天在台北世貿一館登場，由科技部與教育部攜手打造，集結台灣眾多學研機構，共同展出研究成果的「創新發明館」在下午正式宣布開幕，科技部次長許有進、教育部次長劉孟奇代表兩位部長出席開幕典禮，並致詞。

許有進說明，今年的創新發明館以「創新DNA 夢想無界限」為主題，鼓勵學研單位勇敢做夢，激發腦袋中各種創新理念，探索科技發展更多的可能。今年發明館內有29個團隊參展，展出59項創新技術，每件都是現階段或短期內即可運用的技術，具有市場價值。

除了參展團隊外，許有進說，這次的展會也邀請了20個國際的新創團隊，其中不乏有團隊的CEO親自蒞臨現場。盼能透過這次機會促成國際交流、技術轉移與專利合作。

劉孟奇致詞時提到，研發分為兩個階段，第一階段是將錢花掉轉變為知識，第二個階段則是將「知識商品化」，把花掉的錢賺回來，如此一來才能正向循環。過去台灣的學研單位都較重視第一階段，現在應該要強化兩個階段的整合。

劉孟奇期許，參展的59件技術都能透過這次的展會，吸引更多的廠商合作，讓這些知識都能夠轉換成資金，繼續支持往後的研究。

根據科技部提供的資料，去年創新技術博覽會達成的媒合金額達新台幣1.2億，今年預估至少能達1億，目標要超越去年的成績。

科技部教育部

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