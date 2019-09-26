精英公關集團攜H.I.S台灣與VISIT東北 推廣新業務模式

2019-09-26 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



精英公關集團昨（25）日與深耕日本東北地區發展的株式會社VISIT東北，及日本第二大旅遊集團三賢旅行社（H.I.S台灣）締結業務合作，看上台灣人對日本東北地區的深度旅遊需求日增，以及社群媒體日益成為旅客接受旅遊資訊的主要管道，宣布將推出嶄新的旅遊商業合作模式，期望以「地方創生」等理念，提升台日的旅遊產業雙向發展。

根據日本國土交通省觀光廳統計，台灣旅客赴日再訪率為亞洲之冠，高達82.4%，遠高於韓國旅客的71.2%與中國旅客的46.1%。而近四年間台人赴日旅遊的自由行（FIT）旅客數量激增22%，另外日本東北地區外國人住宿比例也以台灣人的40.5%最高，是大陸旅客的兩倍以上。

這些數據都顯示當台灣人再訪日本時，更偏好於自由性較高且有獨特性的鄉村深度旅遊。看上這些趨勢，三家企業分別拿出各家擅長，結合公關顧問、地域觀光與旅遊通路等領域的跨界合作，開發新嶄新商業模式，期望促進台灣與日本東北地區兩地的旅遊觀光事業、人口交流、企業發展與地方創生，並預計於2020年起開始推出新創新旅遊商品。

根據台灣媒體白皮書統計，2018年台人對於網路媒體的使用率高達91%，重度依賴網路社群來接收資訊，且有54.5%的台灣人去日本旅遊時會選擇部落客當作情報蒐集來源。

因此，此次合作預計推出的嶄新深度旅遊商品，將跳脫傳統旅行業視角，著重社群溝通以及旅遊意見領袖的深度供公關規劃，由深耕日本東北地方創生多年的VISIT東北進行觀光資源開發與地方資源整合後，透過精英公關遴選優質社群意見領袖進行合作洽談與市場溝通策略擬定，再由三賢旅行社參考部落客對於消費者需求的觀察與建議規劃旅遊行程，強強聯手，以最快速度打造兼顧在地化與消費者洞察的日本東北深度旅遊商品，滿足台人重度旅遊愛好者的赴日旅遊需求。