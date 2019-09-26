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看好在地防疫需求 台灣緊急淨水計畫揮軍東南亞

2019-09-26 11:52經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣「緊急淨水計畫」正式揮軍東南亞市場，經濟部水利署長賴建信今（26）日表示，工研院新創公司-創淨科技ELECLEAN與馬來西亞Richmountain共同設立合資公司，將在馬來西亞深根，進行防疫市場的整體戰略規劃與營運，並作為未來進入新加坡與印尼等南東協市場的重要基地與轉運樞紐。

經濟部水利署長賴建信。中央社
經濟部水利署長賴建信。中央社
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賴建信今日主持「Water for the Future–水利產業主題館」開幕式時指出，ELECLEAN創辦人陳建宏於工研院服務時，長期承接水利署「緊急淨水計畫」，陸續開發出Q water、淨水手杖、機動抽水機等研發計畫，並透過紅十字會、慈濟、台灣慈悲醫療協會等非營利組織，於菲律賓、印度、緬甸等國進行國際救災，救災期間對於災區的醫療資源匱乏有感而發，進而有了即時製造消毒水的想法，其後便投入高活性氧消毒水的即時製造技術，並將其商品化。

水利署指出，穆斯林忌諱「豬」與「酒」，ELECLEAN消毒水製造機僅需加入純水，為無酒精添加（Alcohol-free）的消毒產品，在馬來西亞與印尼等穆斯林國家足以發揮無酒精的產品利基。

由創淨科技所研發的即時製造消毒水，預計2020年在馬來西亞正式上市銷售，規劃將以首都吉隆坡與其鄰近城市作為第一階段的區域目標市場，針對具有高度防疫需求的幼稚園與月子中心作為場域合作的對象，深耕並掌握在地防疫需求。

此外，賴建信也表示，台灣地處的緯度區域橫跨熱帶與亞熱帶氣候，地形陡峭，不利條件使台灣的水資源管理相當艱難。

但近年來與最新的資通訊、物聯網技術跨領域整合，產生一系列的智慧水科技新興產業，包括預測報、防災、水資源調度、淨水、再生水、能資源循環等產業，藉由這些產業發展可逐步實踐應用，完善城市的水治理，同時，也能順應聯合國永續發展目標（SDGs）。

馬來西亞水利署穆斯林

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