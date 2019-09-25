櫻花發表伊萊克斯WiFi功能洗脫烘洗衣機

2019-09-25 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



國內廚具龍頭台灣櫻花 (9911)總經理林有土25日在台北SOGO忠孝館發表伊萊克斯最新的大家電，具有WiFi功能的洗脫烘洗衣機，目標帶動伊萊克斯大家電未來五年都有15%以上的成長。

林有土表示，智能化家電是今後的發展趨勢，此次推出的WiFi功能的洗脫烘洗衣機，是百年家電品牌伊萊克斯最新的洗脫烘洗衣機，跟瑞典同步發表，期能在高階的智能家電領域帶動新一波成長。

櫻花與遠東SOGO百貨攜手合作，提供消費者更多元通路，體驗伊萊克斯卓越的家電產品，持續滿足台灣市場消費者對頂級家電追求。目前大家電在櫻花的營收佔比約7%至8%，佔比還不是很大，看好今後成長力道可期。

林有土說，今年適逢伊萊克斯100週年慶，原廠發表Swedishthinking. Better living瑞典設計，與眾不同的全新品牌主張，驅動品牌往下個里程碑邁進，在全新品牌主張之下，推出更貼近消費者需求的智能化產品與嶄新的優質居家生活體驗。

他強調，本次首度攜手遠東SOGO百貨，加速線下實體通路佈局，並藉此提供消費者更多元的通路來體驗伊萊克斯卓越的家電產品，透過百貨準確且質量兼具的客群屬性，提升品牌形象，帶動更多元的潛在客群與刺激銷量。

前八個月櫻花營收37.49億元，年增3%。

林有土強調，台商回流不但創造許多就業機會，具有高消費能力的主管也會回到台灣，特別是回台的企業有很多是高科技公司，有足夠消費力購買價位較高的精品大家電，預計櫻花總代理的伊萊克斯大家電未來五年的每一年，均可帶來15%至20%的成長。

他認為，忠孝商圈是全台灣消費質與量最高、也是兵家必爭的精華地點，在SOGO忠孝店設立的伊萊克斯專櫃，將展示最高品質商品，預計每年營收千萬元起跳，銷售的商品包括冰箱、烤箱、廚房家電等。