智崴前董座不滿遭解任 提董事會無效訴訟

2019-09-25 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲體感設備商智崴（5263）今（25）日公告，前董座黃仲銘向高雄地方法院提起民事訴訟，並主張解任董事長及選任董事長決議無效，同時向智崴求償四筆賠償金，總計約79萬多元；對此，智崴低調指出，目前已委任律師處理，以維本公司之合法權益。

據悉，智崴今年5月13日召開董事會，由時任董事長黃仲銘主持董事會議，不料會議結果是決議解任黃仲銘的職務，並於6月股東會時，進行董事改選，由大東潤泰集團長春投資公司法人董事代表人陳志全接任董座一職。

根據黃仲銘訴訟聲明指出，智崴應給付其11萬3333元，及自起訴狀送達翌日起，按年利率5%計算的利息；給付其新臺幣24萬元，及自起訴狀送達翌日起按年利率5%計算的利息；給付其24萬元，及自追加起訴狀送達翌日起按年利率5%計算利息；且應從今年7月1起至明年6月30日止，在每月5日前，給付其20萬元，總計約79萬多元。

智崴發言系統指出，今年董事會為依法改選，目前已委請律師評估起訴狀與相關證據資料，而且不知求償金額從何算起，利息更是遠高於現今利率水準，因此已委任律師處理。

此外，黃仲銘目前仍任職智崴董事一職，並持股智威5.38%股權，而智崴目前持股的單一最大股東則是現任智崴總經理歐陽志宏，持股約6.83%，至於智崴最大股東潤泰集團則以多家公司持股智崴，持股比重約15%。

由於前董座提告公司的狀況並不多，一般多為公司內部發生內鬥的情況，而黃仲銘又因為股權難以與潤泰集團抗衡，因此若經營理念出現不合，就容易發生此一情況，至於訴訟是否合理，則有待法律處理。