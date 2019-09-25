陶朱隱園旋轉造型吸睛 方便種樹還有這項特別功能

2019-09-25 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



信義計畫區「陶朱隱園」每層4.5度的旋轉造型，近來成為民眾打卡熱點。許多人對這棟建築為何如此設計相當好奇，中華工程說，這樣的設計除了吸睛外，也方便種樹，還有一項功能是，可作為跳島式的大露台，遇到火災及緊急狀況時，住戶可以往下跳，因為是旋轉設計，只會落到下一層，高度只有3米6，不會直接掉到一樓。

中華工程今天舉行媒體餐敘，外界關注的陶朱隱園，中華工程表示，對威京集團旗下承耀日前傳出以每坪逾600萬元買下一戶，中華工程表示不評論，但強調陶朱隱園是功能性藝術品。傳統藝術品不能住、不能觸碰、不能用，僅供鑑賞卻動輒高達新台幣數十億元，陶朱隱園不但可生活在其間還可享土地永久所有權，可以傳世後代子孫，價值絕非一般豪宅可比擬。

中華工程表示，陶朱隱園是世界上第一也是唯一一座旋轉藝術造型的垂直森林空中庭園別墅，結構採鋼骨結構，和台北101大樓及東京晴空塔相同，採用美國EPS隔震墊，可抗芮氏地震規模七級以上強震，結構壽命可長達千年。

另外每戶空中花園植栽及落地窗框，均經過國外的風雨測試，植栽可抗12級以上強風、落地窗可抗17級以上強風；庭園四周設置二道防洪牆，第一道高於道路 0.6公尺，第二道高於道路1.3公尺，超過台北市二百年防洪高度。

至於每層向上旋轉攀升4.5度，中工表示，陶朱隱園2010年舉辦國際競圖，由來自法國的生態建築師Vincent Callebaut，以“城市之樹”吸碳抗暖化理念獲選，每層旋轉4.5度就是為了種植大樹。

中工說，旋轉式的造型，也創造出每戶均有跳島式的大露台，遇到火災及緊急狀況時得以向下逃生。另外陶朱隱園在每戶家中規劃安全屋，及安全通道，遇到脅迫危難時可以選擇在安全屋內等待救援或依安全通道往下層逃生。