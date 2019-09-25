親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

中石化回馬槍 到手京華城飛了?興富發「輸了就是輸了」

2019-09-25 20:51經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷經三次流標，今（25）日卻被同樣屬於威京集團的中石化，以372億1萬元自行標回，不僅業界一片譁然，參與投標的興富發更是錯愕。

興富發建設表示，今日的確有出手投標京華城，主因該案投標規則規定－對於低於底價價格也能接受私下議價，對興富發來說，因評估過該案整體價值，如果能夠私下議價，認為該案可以投入的開發案。

興富發強調，京華城標案最大的難度在地下室工程問題，這部分如果沒有具備開發商的背景是很難切入的，這也是興富發建設集團評估過後，覺得市場可能鮮少有競爭對手不僅同時具備建商專業，且同時擁有龐大現金在手的公司會出手投標，在此考量之下，認為集團勝算頗大所以出手投標。

興富發建設集團總裁鄭欽天之前已喊出團將轉型為資產開發商，目標未來10年將蓋30棟出租辦公大樓，為集團打下永續經營的基石，因此若拿下此案將加速達成集團10年蓋30棟商辦目標。

按照興富發規劃，該案原規劃四棟辦公大樓，投標後再進入私下議約，不過在沈慶京運用中石化拿下給了一記回馬槍之後，只能鍛羽而歸。

不過房地產專家分析，認為威京集團的中石化自行把京華城再標回，第一可能是考量借新還舊，有延緩債權銀行的處分的意味。

第二中石化標下後，會對該案提出新的營運計畫，之後再跟銀行團貸款、借出更多資金運用，只不過過去京華城聯貸案參貸銀行一共有18家銀行，雖然最後償還金額只剩不到百億元，不過銀行團仍有疑慮，最後京華城才與銀行團協商出標售京華城償債，因此是否能成功再跟銀行貸款，市場都在看。

占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷...
占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷經三次流標，今日卻被同樣屬於威京集團的中石化，以372億1萬元自行標回，不僅業界一片譁然，參與投標的興富發更是錯愕。戴德梁行/提供
分享
興富發建設集團總裁鄭欽天之前已喊出團將轉型為資產開發商，目標未來10年將蓋30棟...
興富發建設集團總裁鄭欽天之前已喊出團將轉型為資產開發商，目標未來10年將蓋30棟出租辦公大樓，為集團打下永續經營的基石，因此若拿下京華城標案將加速達成集團10年蓋30棟商辦目標。業者提供
分享

京華城興富發中石化

相關新聞

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07

流標三次後標回京華城 沈慶京在打什麼盤算

2019-09-25 17:42

漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》獲金漫獎年度大獎

2019-09-25 20:12

京華城球體建築將拆 召開兩會後決定熄燈時間

2019-09-25 18:50

北市拓展亞洲會展獎旅市場 南進曼谷搶商機

2019-09-25 18:03

富宇加碼桃園A7 明年推百億大案

2019-09-25 16:43

神展開！威京集團砸372億元標回京華城

2019-09-25 16:08

潘思亮宣布 晶華投入台灣酒店+豪宅市場

2019-09-25 16:04

研發傲人 古寶無患子全國化妝品大賽連兩年奪冠

2019-09-25 15:20

台船宣布 與企業工會簽訂團體協約

2019-09-25 15:16

晶華旗下西門捷絲旅 拚住房率9成

2019-09-25 14:21

陸縫製設備大展 台系廠Q4添旺

2019-09-25 14:15

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 14:10

消保處查核市售嬰兒床 唯一合格的是這款

2019-09-25 11:15

搶「億」級百貨周年慶商機 Yahoo「雙平台」同步祭優惠

2019-09-25 09:09

聯成化搶市占 大打價格戰

2019-09-25 00:30

聯成化南向設廠 瞄準新加坡、印尼

2019-09-25 00:29

有線電視斷訊調處 破局

2019-09-25 00:29

食我餐飲拓市 拚規模化

2019-09-25 00:28

NCC勸和 頻道業者不買帳

2019-09-25 00:27

台製自駕WinBus 彰化觀光首航試車

2019-09-24 23:38

屏東水族王國 年產值逾10億

2019-09-24 23:37

大同市場派出招 揪團開股臨會

2019-09-24 23:31

漢翔高教機 拚量產外銷

2019-09-24 23:26

王光祥砲轟大同管理失職 提六大疏失

2019-09-24 23:24

大同市場派再出招 公司派不予評論

2019-09-24 23:24

國機國造近700億元預算加持 本土航太產業鏈動起來

2019-09-24 23:22

古書今贏／優質領導 遠離五危四惡

2019-09-24 23:15

失智照護／新北獅子軍 守護失智者

2019-09-24 23:15

管理一點靈／新工作上表現

2019-09-24 23:15

上班卒仔 照子放亮／把握學習機會

2019-09-24 23:15

午餐會企業家攜手行善 捐巴士、蓋宿舍

2019-09-24 19:16

女王復仇記》4年前一場背叛，如何讓小布廠登上「紡織業奧斯卡」？

2019-09-24 16:19

習近平視察鄭煤機 謝金河感歎：台灣竟這樣忽視製造業！

2019-09-24 15:45

盛弘攜優盛 拚當藥局龍頭

2019-09-24 00:50

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

文華東方開幕首年 就傳要賣

2019-09-23 23:15

管理講堂／未兆易謀 洞燭機先

2019-09-23 22:55

職場修煉室／聽看說寫做

2019-09-23 22:55
看更多

熱門文章

神展開！威京集團砸372億元標回京華城

2019-09-25 16:08

流標三次後標回京華城 沈慶京在打什麼盤算

2019-09-25 17:42

高通：已恢復供貨華為 將盡最大努力支持

2019-09-25 00:21

東貝駁斥財務吃緊 強調付息正常

2019-09-25 00:26

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下原來是因為...

2019-09-25 18:40

漢翔高教機 拚量產外銷

2019-09-24 23:26

借錢買保單 金管會嚴管

2019-09-24 23:46

大不如小...面板廠商兩樣情

2019-09-25 00:34

私菸案效應／信用卡臨時調高額度 銀行嚴管

2019-09-25 00:43

英業達投資20億元 擴增台灣產能

2019-09-24 21:35

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20

永續經營大立光 林恩平家族再轉讓1萬餘張持股

2019-09-24 22:51

大同市場派出招 揪團開股臨會

2019-09-24 23:31

財部防制洗錢 三路圍堵

2019-09-24 23:10

抓出理專A錢未爆彈 顧立雄：所有銀行半年內全面清查

2019-09-25 15:12

刷卡額度臨時調高 難了

2019-09-24 23:44

運用金融情資追稅 2017年來補稅加罰逾6億

2019-09-24 22:10

有線電視斷訊調處 破局

2019-09-25 00:29

京華城球體建築將拆 召開兩會後決定熄燈時間

2019-09-25 18:50

永豐金吹哨者遭停職 顧立雄：將了解是否為不利處分

2019-09-25 09:36

潘思亮宣布 晶華投入台灣酒店+豪宅市場

2019-09-25 16:04

用電大戶條款 延後上路

2019-09-24 23:27

內政部幫找亡者保單 理賠金額破千億元

2019-09-25 10:55

小米攻5G 聯發科沾光

2019-09-24 23:19

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

外幣保單商品 持續降溫

2019-09-24 23:47

逃稅跟洗錢脫不了關係 財政部從金流情資年追上億稅款

2019-09-25 09:29

賣長者保單 將擴大錄音錄影

2019-09-25 00:39

Mac Pro台系鏈 可豁免關稅

2019-09-25 00:26

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

NCC勸和 頻道業者不買帳

2019-09-25 00:27

龔明鑫：AI各路英雄匯聚林口 亞洲最大AI聚落明年成型

2019-09-25 17:05

祥碩打入華為供應鏈 營運動能大增

2019-09-24 23:19

台積今年認購2億度綠電

2019-09-24 23:24

鴻海工業富聯 傳可望切入5G版iPhone金屬中框

2019-09-25 16:36

三家純網銀 須加入存保

2019-09-24 23:49

投資純網銀沒控制力？張兆順：這個變化是當初沒考量的

2019-09-25 14:48

5G晶片大戰 高通、聯發科對決倒數

2019-09-25 14:15

金融業開箱文有哪些？必備提款機、點鈔機

2019-09-25 17:40

外送員月入10萬拿命拚 壽險老總：三大必備保單不可少

2019-09-25 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top