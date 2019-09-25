中石化回馬槍 到手京華城飛了?興富發「輸了就是輸了」

2019-09-25 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



占地約5,000坪的「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷經三次流標，今（25）日卻被同樣屬於威京集團的中石化，以372億1萬元自行標回，不僅業界一片譁然，參與投標的興富發更是錯愕。

興富發建設表示，今日的確有出手投標京華城，主因該案投標規則規定－對於低於底價價格也能接受私下議價，對興富發來說，因評估過該案整體價值，如果能夠私下議價，認為該案可以投入的開發案。

興富發強調，京華城標案最大的難度在地下室工程問題，這部分如果沒有具備開發商的背景是很難切入的，這也是興富發建設集團評估過後，覺得市場可能鮮少有競爭對手不僅同時具備建商專業，且同時擁有龐大現金在手的公司會出手投標，在此考量之下，認為集團勝算頗大所以出手投標。

興富發建設集團總裁鄭欽天之前已喊出團將轉型為資產開發商，目標未來10年將蓋30棟出租辦公大樓，為集團打下永續經營的基石，因此若拿下此案將加速達成集團10年蓋30棟商辦目標。

按照興富發規劃，該案原規劃四棟辦公大樓，投標後再進入私下議約，不過在沈慶京運用中石化拿下給了一記回馬槍之後，只能鍛羽而歸。

不過房地產專家分析，認為威京集團的中石化自行把京華城再標回，第一可能是考量借新還舊，有延緩債權銀行的處分的意味。