Fitbit數據將可與智抗糖App整合 助使用者管理糖尿病

2019-09-25 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



Fitbit 今（25）日宣布與 Health2Sync慧康生活科技合作，Fitbit的健康、睡眠與健身數據，可與Health2Sync應用程式智抗糖App整合，協助台灣和日本36萬名智抗糖App使用者有效管理自身的糖尿病。

Fitbit表示，在用戶同意的情況下，透過Fitbit 數據與智抗糖App的整合，用戶將可以把Fitbit 裝置內的資料，包含心率、睡眠、身體活動及最近的血糖數據，同步至智抗糖 App，Fitbit 裝置可協助使用者建立長久的生活習慣（例如增加使用者的體能活動和減輕體重 ），以管理及降低第 2 型糖尿病的風險。

另外根據 Fitbit 對 46 個國家匿名追蹤的數據顯示，亞洲有許多民眾為睡眠問題所苦，台灣以及日本分別排名 38 和 41，顯示睡眠問題較他國來得嚴重，由於血糖表現與睡眠品質息息相關，有效追蹤睡眠狀況能為第 2 型糖尿病患者的整體健康帶來更多正面效益 ，Fitbit持續追蹤睡眠狀況並將這些數據納入智抗糖App的服務。

Fitbit 亞太區副總裁暨總經理 Steve Morley 表示，Fitbit將科技和數據運用上的專業整合，讓使用者能透過智抗糖App做自我健康管理，真正改變行為。這項整合將可幫助台灣和日本的智抗糖使用者真正了解生活習慣、運動、藥物等因素對血糖波動的影響，並協助這些使用者選擇更健康的生活方式。

根據統計，全球有超過 4 億人口罹患糖尿病，糖尿病是一種慢性疾病，若控制不良會提高併發症的風險， 台灣和日本分別有將近 200 萬人和 720 萬人。 由於醫療保健系統資源有限，以及對糖尿病控制方式的認識不足，目前有 70%以上的糖尿病患者無法獲得適當的照護和疾病管理服務。

Health2Sync 希望透過行動應用程式，打造簡單且個人化的管理工具，協助解決糖尿病問題。智抗糖App 將會根據個人的 Fitbit 資訊和自動監控數據，提供深入的解析和個人化的糖尿病衛教與提醒，提升糖尿病照護管理的效果，讓使用者更能控制好自身的健康狀況。