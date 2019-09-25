艾美特現增將作為改善財務用途 估11月底完成募集5億元

2019-09-25 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



小家電大廠的艾美特-KY（1626）25日公告現增暫定1200萬股案，變更增資資金用途，作為改善財務用途，預計在11月底完成募集5億元。該公司規劃第4季前途拓展東協市場，法人預估，對今後業績將帶來成長新動能。

艾美特表示，本次增資資金用途為九江廠資本支出計畫，支應2019年土地及廠房投資款、償還銀行借款。其中保留10%至15%由本公司及附屬公司員工認購；增資發行新股75%至80%，原股東按增資基準日股東名冊記載持股比例認購。

艾美特指出，在站穩中國、日韓及歐美市場後，將佈局東南亞市場做為第四支箭，第4季開始出發，目標2021年開始貢獻業績，未來營收佔比要達10%，僅於於大陸、日韓及歐美市場。規劃前進途東協市場，將以馬來西亞開始，主要以生產電風扇為主力產品，朝ODM及OEM供應。

艾美特表示，營運主要以兩季商品的電扇及電暖器為主，今年兩項產品的生產量可達1400萬台。新產品部分，將開發智能辦公的個人商品，像是小型電暖器等，預計明年會推出。

前八個月艾美特合併營收73.5億元，年減3.9%。上半年但毛利率為19%，年增3個百分點，稅後純益2.98億元，每股純益2.45元，創近六年同期新高。艾美特強調，獲利提高主因為進行產品組合進行調整，低端產品則委外製造，對內亦可形成競爭機制，持續將產線效率提升及優化，將是全年可望大幅優於去年的關鍵。