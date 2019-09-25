漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》獲金漫獎年度大獎

2019-09-25 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



文化部主辦的「第十屆金漫獎頒獎典禮」25日舉辦，總計102件作品參賽，有24件作品角逐本屆九項大獎，而年度漫畫大獎由漫畫家「星期一回收日」作品《粉紅緞帶》獲得。評審表示，今年得獎作品綻放多元風格，可見台灣漫畫正畫出屬於自己的節奏，年度漫畫大獎打破傳統少女漫畫的界線與想像，開創新的閱讀感受，充滿新鮮感又令人印象深刻，深感到新世代漫畫表現的潛力。

今年「特別貢獻獎」頒發給武俠漫畫家游龍輝，過去漫畫界流傳著「南許北游」兩大武俠漫畫家的說法，其中人稱「南許」的許貿淞於2017年獲得金漫獎特別貢獻獎，人稱「北游」的游龍輝是1960年代台灣最具影響力的武俠漫畫家之一，其創作的武俠題材放眼台漫發展有舉足輕重的地位，作品更曾跨界被翻拍成影視作品。

文化部次長蕭宗煌表示，近四年來文化部對台灣漫畫界推出了全新的預算、空間及組織上的支持政策。政府首次結合前瞻基礎建設的特別預算，三年投注6.4億元扶植ACG（動漫遊戲）產業。

今年文化部不只推動漫畫輔導金，更推出「漫畫研究」輔導金，重新豐厚台灣人對台灣漫畫史的共同記憶。在空間方面，「台灣漫畫基地」今年開幕，已有3梯次共10組創作團體進駐，迄今已舉辦多場展覽、工作坊及媒合會，成為漫畫人的家和對國內外的櫥窗，也促成漫畫家左萱以桃園大溪為背景的《神之鄉》成功賣出影視版權合約。

文化部更在今年正式推出「IP內容實驗室」，從法國引進4D-Views動態立體捕捉技術設備，為台灣視覺特效和後期製作團隊添加軍火，推進台灣ACG、影視音、AR、VR等各領域的內容開發，讓漫畫家的作品能突破技術限制，有更多元的改編可能。而即將在下周舉行揭牌儀式的文策院，未來也將引入投融資的機制，持續推動文化內容產業的跨域振興，並讓更多跨域創作及民間資源投入。