親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》獲金漫獎年度大獎

2019-09-25 20:12經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

文化部主辦的「第十屆金漫獎頒獎典禮」25日舉辦，總計102件作品參賽，有24件作品角逐本屆九項大獎，而年度漫畫大獎由漫畫家「星期一回收日」作品《粉紅緞帶》獲得。評審表示，今年得獎作品綻放多元風格，可見台灣漫畫正畫出屬於自己的節奏，年度漫畫大獎打破傳統少女漫畫的界線與想像，開創新的閱讀感受，充滿新鮮感又令人印象深刻，深感到新世代漫畫表現的潛力。

今年「特別貢獻獎」頒發給武俠漫畫家游龍輝，過去漫畫界流傳著「南許北游」兩大武俠漫畫家的說法，其中人稱「南許」的許貿淞於2017年獲得金漫獎特別貢獻獎，人稱「北游」的游龍輝是1960年代台灣最具影響力的武俠漫畫家之一，其創作的武俠題材放眼台漫發展有舉足輕重的地位，作品更曾跨界被翻拍成影視作品。

文化部次長蕭宗煌表示，近四年來文化部對台灣漫畫界推出了全新的預算、空間及組織上的支持政策。政府首次結合前瞻基礎建設的特別預算，三年投注6.4億元扶植ACG（動漫遊戲）產業。

今年文化部不只推動漫畫輔導金，更推出「漫畫研究」輔導金，重新豐厚台灣人對台灣漫畫史的共同記憶。在空間方面，「台灣漫畫基地」今年開幕，已有3梯次共10組創作團體進駐，迄今已舉辦多場展覽、工作坊及媒合會，成為漫畫人的家和對國內外的櫥窗，也促成漫畫家左萱以桃園大溪為背景的《神之鄉》成功賣出影視版權合約。

文化部更在今年正式推出「IP內容實驗室」，從法國引進4D-Views動態立體捕捉技術設備，為台灣視覺特效和後期製作團隊添加軍火，推進台灣ACG、影視音、AR、VR等各領域的內容開發，讓漫畫家的作品能突破技術限制，有更多元的改編可能。而即將在下周舉行揭牌儀式的文策院，未來也將引入投融資的機制，持續推動文化內容產業的跨域振興，並讓更多跨域創作及民間資源投入。

文化部今年繼續推動「金漫獎國際交流活動」，以「金漫獎GCA (Golden Comic Awards & Connection+) 」作為台灣漫畫走向國際的「國家品牌」，邀約國內外重要之業者共同參與漫畫座談會、商務交流會、B2B商展交易等。

文化部長鄭麗君（左6）25日出席「第十屆金漫獎頒獎典禮」，與第10屆金漫獎得主合...
文化部長鄭麗君（左6）25日出席「第十屆金漫獎頒獎典禮」，與第10屆金漫獎得主合影。文化部／提供
分享

漫畫文化部

相關新聞

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下原來是因為...

2019-09-25 18:40

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07

流標三次後標回京華城 沈慶京在打什麼盤算

2019-09-25 17:42

京華城球體建築將拆 召開兩會後決定熄燈時間

2019-09-25 18:50

北市拓展亞洲會展獎旅市場 南進曼谷搶商機

2019-09-25 18:03

富宇加碼桃園A7 明年推百億大案

2019-09-25 16:43

神展開！威京集團砸372億元標回京華城

2019-09-25 16:08

潘思亮宣布 晶華投入台灣酒店+豪宅市場

2019-09-25 16:04

研發傲人 古寶無患子全國化妝品大賽連兩年奪冠

2019-09-25 15:20

台船宣布 與企業工會簽訂團體協約

2019-09-25 15:16

晶華旗下西門捷絲旅 拚住房率9成

2019-09-25 14:21

陸縫製設備大展 台系廠Q4添旺

2019-09-25 14:15

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 14:10

消保處查核市售嬰兒床 唯一合格的是這款

2019-09-25 11:15

搶「億」級百貨周年慶商機 Yahoo「雙平台」同步祭優惠

2019-09-25 09:09

聯成化搶市占 大打價格戰

2019-09-25 00:30

聯成化南向設廠 瞄準新加坡、印尼

2019-09-25 00:29

有線電視斷訊調處 破局

2019-09-25 00:29

食我餐飲拓市 拚規模化

2019-09-25 00:28

NCC勸和 頻道業者不買帳

2019-09-25 00:27

台製自駕WinBus 彰化觀光首航試車

2019-09-24 23:38

屏東水族王國 年產值逾10億

2019-09-24 23:37

大同市場派出招 揪團開股臨會

2019-09-24 23:31

漢翔高教機 拚量產外銷

2019-09-24 23:26

王光祥砲轟大同管理失職 提六大疏失

2019-09-24 23:24

大同市場派再出招 公司派不予評論

2019-09-24 23:24

國機國造近700億元預算加持 本土航太產業鏈動起來

2019-09-24 23:22

古書今贏／優質領導 遠離五危四惡

2019-09-24 23:15

失智照護／新北獅子軍 守護失智者

2019-09-24 23:15

管理一點靈／新工作上表現

2019-09-24 23:15

上班卒仔 照子放亮／把握學習機會

2019-09-24 23:15

午餐會企業家攜手行善 捐巴士、蓋宿舍

2019-09-24 19:16

女王復仇記》4年前一場背叛，如何讓小布廠登上「紡織業奧斯卡」？

2019-09-24 16:19

習近平視察鄭煤機 謝金河感歎：台灣竟這樣忽視製造業！

2019-09-24 15:45

盛弘攜優盛 拚當藥局龍頭

2019-09-24 00:50

群雄並起 連鎖藥局進入戰國時代

2019-09-24 00:50

文華東方開幕首年 就傳要賣

2019-09-23 23:15

管理講堂／未兆易謀 洞燭機先

2019-09-23 22:55

職場修煉室／聽看說寫做

2019-09-23 22:55
看更多

熱門文章

神展開！威京集團砸372億元標回京華城

2019-09-25 16:08

流標三次後標回京華城 沈慶京在打什麼盤算

2019-09-25 17:42

高通：已恢復供貨華為 將盡最大努力支持

2019-09-25 00:21

東貝駁斥財務吃緊 強調付息正常

2019-09-25 00:26

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下原來是因為...

2019-09-25 18:40

漢翔高教機 拚量產外銷

2019-09-24 23:26

借錢買保單 金管會嚴管

2019-09-24 23:46

大不如小...面板廠商兩樣情

2019-09-25 00:34

私菸案效應／信用卡臨時調高額度 銀行嚴管

2019-09-25 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top