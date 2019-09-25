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陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

京華城標售案25日開標，威京集團砸372億元標回京華城，外界都很好奇，商場到底何時熄燈？京華城主管表示，已開完董事會，商場最後營業終止日為今年的11月30日，目前正在進行的周年慶到9月30日，這也是京華城最後一次舉行周年慶。

2001年開幕的京華城，曾是台北市最大百貨賣場，擁有當時全世界最大球體建築，有「雙龍抱珠」之意，是來自於威京集團主席沈慶京的設計構想。

在當年台灣沒有購物中心，也沒經營購物中心相關人才情況下，沈慶京對京華城懷抱著打造台灣購物中心王國的野心，只是球體建築浪費坪效，更導致動線不良，且信義區受惠板南和象山雙捷運線，交通便利，及各大百貨爭相插旗，使京華城榮景不再，京華城營收最高峰是開幕首年，近80億元，但之後每年每況愈下，去年營收50億元。

京華城當時擁有全世界最大球體建築，而兩棟中間一顆大球，是來自於沈慶京的設計構想，有「雙龍抱珠」之意，為當時東南亞之最，總投資240億元，其中120億為土地，120億元為興建費，興建時即向經建會申請中長期低利融資專案；目前京華城聯貸款剩下80億元，利息一個月1,000多萬元。

目前京華城正在舉行周年慶，依照京華城的標售須知中，若買家得標後，京華城需負責拆建築，因此今年是京華城最後一次的周年慶，11月30日商場也將走入歷史，成為台北市人的回憶。

2001年開幕的京華城，曾是台北市最大百貨賣場，擁有當時全世界最大球體建築。記者...
2001年開幕的京華城，曾是台北市最大百貨賣場，擁有當時全世界最大球體建築。記者何秀玲／攝影
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京華城標售案25日開標，威京集團砸372億元標回京華城，京華城也將於今年11月底...
京華城標售案25日開標，威京集團砸372億元標回京華城，京華城也將於今年11月底終止營業。記者何秀玲／攝影
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京華城周年慶沈慶京

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