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南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

46歲轉業創立旅行社 鄭志軒棄大公司走自己的路

2019-10-01 15:59104BeAGiver掌聲

鄭志軒曾在知名企業工作，海外出差有賓士車接送，住的是六星級飯店，但爆肝加班是常態！喜愛深度旅遊的他，忙碌工作之餘，在部落格分享旅遊圖文。38歲後他想要為自己而活，投入領隊工作，但團員與旅行社認知不同，在團員指著罵『你不要當領隊算了！』，決定創業開旅行社，中年轉業的他，不怕嗎？

填鴨教育下，桀驁不馴

鄭志軒，筆名「傑利」，生長在1970填鴨式教育的年代，升學精英主義是當時的顯學，考上好學校是人生唯一的出路，在他出生的公務員家庭更是一種必然。他的高中生活，考試差幾分、老師打幾下，被打到無法握筆，是他的日常。令他莞爾苦笑的是，再怎麼打，高中數學也只考8分，但大學聯考竟然可以考84分，極度扭曲的升學主義，只留下被漠視天賦的苦澀青春。人到中年回憶過往，依然激動。

旅遊 一輩子的熱情

36歲之前的傑利，走在父母期許和社會認為的主流道路上，國立中央大學企管系畢業，在科技業和顧問業工作，待過宏碁、神達、美商資迅人、凌群、勤業眾信，海外出差有賓士車接送，住的是六星級飯店，爆肝加班是常態，擁有一張張令人稱羨又漂亮的名片。工作忙碌之際，他喜歡深度旅遊，他也知道怎麼抒壓、讓自己開心，不管多忙、多累、多晚，他在傑利筆記的部落格分享旅遊圖文，他把分享視為一種美德，快樂、單純、美好。

旅遊 創造斜槓經歷

36歲的傑利，和你我一樣，也有轉職的念頭。不同的是，他盤點自己，靜下心來傾聽迴盪已久的聲音，既然喜歡旅遊，為什麼不善用多年來深度旅遊的經驗，當個達人領隊，實際帶路讓更多人快樂呢？

38歲的傑利，決定讓人生精彩，讓興趣和工作合一，除了寫部落格、他曾是國內Top5的旅遊部落客，他也身兼旅遊作家、攝影老師、以及資深領隊，更在46歲創業經營自己的旅行社。看似不停改變，其實旅遊的核心不變，傑利離開知名公司、告別傳統職場之後，反而有更豐富的自己和舞台。

但38歲大轉業，他想要為自己而活，投入領隊工作，但團員與旅行社認知不同，在團員指著罵『你不要當領隊算了！』，決定創業開旅行社，中年轉業的他，不怕嗎？46歲中年創業，家人不反對嗎？

領隊傑利 鄭志軒 / 104掌聲提供
領隊傑利 鄭志軒 / 104掌聲提供
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