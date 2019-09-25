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致茂與富宇合作 明年桃園A7推百億大案

2019-09-25 18:19經濟日報 記者宋健生╱即時報導

致茂電子(2360)今(25)日發佈重大訊息，宣布將與富宇建設合建桃園市龜山區樂捷段61及61-1地號共二筆土地約4721.46坪，預計明年推出7棟、總戶數近千戶的百億大案，為火熱的A7房市再添柴薪。

今年房市表現穩健，富宇建設推案不但創下近三年高峰，購地一再加碼，佈局桃園腳步更是積極，目前除在售建案「敦峰」、「悅峰」二案，「上城」、「哈佛苑」、「天匯」等案也正預約中，10月起陸續公開，今年富宇建設光在桃園A7重劃區的推案總銷，推估將一舉衝破200億元。

富宇建設總經理鍾堯明指出，根據桃園政府估計，再10年桃園人口將超越台北市，交通及產業利多帶來的人口紅利持續升溫，區域發展前景看好，再加上富宇長年深耕社區軟實力，品牌形象也是揮軍桃園推案的一大優勢。

富宇今年第1季起就在桃園林口A7重劃區陸續推出「敦峰」、「悅峰」兩案，兩案皆在興建中，而近期新案富宇「哈佛苑」、「天匯」、「上城」等，10月起也將陸續公開銷售，其中「哈佛苑」日前已動工興建。

目前銷售中的「敦峰」一案，請來兩岸豪宅建築團隊高標準打造，規劃坪數29至49坪，每坪開價30萬主32萬元的2至4房輕豪宅，總戶數448戶，總銷50億元，強打五種房型、八種格局供選擇，並有20項公設的貼心規劃。

同樣位於桃園林口A7重劃區，第2季推出的新案「悅峰」，則規劃24至31坪，每坪開價28萬至32萬元、 2+1至3房的「置產投資輕豪宅」，主打每戶24坪三個獨立套房房型，裝潢也有一條龍的選配服務，戶數263戶，總銷26億元。

重劃區豪宅

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