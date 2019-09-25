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100萬倍好運到！花10元買報紙 爽抱回發票千萬獎

北市拓展亞洲會展獎旅市場 南進曼谷搶商機

2019-09-25 18:03經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

近年亞洲地區會展獎旅產業蓬勃發­­­展，為把握此趨勢帶來的龐大商機，並響應政府新南向政策，繼今年6月前往東南亞地區MICE市場推廣（菲律賓、新加坡、馬來西亞）後，台北市政府觀光傳播局與台北市會展辦公室特於9月24日至9月26日赴泰國曼谷參加「2019年亞洲獎勵旅遊暨會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia，簡稱IT&CMA）」，藉由參加MICE專業展，吸引更多東南亞國際買家來台北辦理會展及獎勵旅遊。

觀傳局表示，台北市從場地、住宿、交通、美食到觀光旅遊，已具有全台灣最佳會展軟硬體設施及實力，為積極發展會展產業，已於今年3月正式成立「台北市會展辦公室」做為單一窗口，爭取更多的國際會議、展覽及獎勵旅遊來台北舉辦，今前往泰國IT&CMA，現場及預約有超過30位個別及團體買主前來洽談，更接洽到杜拜Adana空運服務公司預計於2021年舉辦300人獎勵旅遊等潛在案源，屆時將帶入更多國際客源及觀光商機。

台北市展位於展覽期間特別帶來台灣傳統的擲筊文化，邀請國際買家們現場擲筊和抽籤，依其所抽到的籤詩，贈與具有好運的籤詩鉛筆及擲筊橡皮擦，在「happy hour」也提供國際買主品嚐鳳梨酥,除讓國際買主可以親自體驗台灣傳統文化，透過這項趣味又有意義的互動體驗行銷，也成為展會最吸睛關注的焦點。

根據交通部觀光局統計資料顯示，去（2018）年泰國來台旅客人數達32萬人次，較前年（29萬2,534人次）成長9.39%，而今年1-7月更是大幅成長了29.23%，達到23萬2,909人次，顯示泰國來台旅客持續升溫，我國駐泰代表處也整理多項方便泰國遊客來台措施，如上網填寫入國登記表、常客證、申請外籍旅客快速查驗閘門等。

在會展產業方面，去年泰國來台參加會議或展覽的人數達4,643人次，較前（2017）年成長近9%，今年前七個月也已累積2,543人次，較去年同期成長10%，人數為亞洲國家排名第七，於東南亞國家中僅次於馬來西亞、菲律賓、新加坡。作為東協大國，泰國會展旅遊市場極具開發潛力，這次台北市政府觀光傳播局把握參展機會與泰國當地業者進一步交流，希望為台北市爭取更多未來商機。

北市觀光傳播局向國際買家推介台北會展各項優惠獎勵補助。　圖／觀傳局提供
北市觀光傳播局向國際買家推介台北會展各項優惠獎勵補助。　圖／觀傳局提供
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泰國東南亞觀光

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