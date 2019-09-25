北市拓展亞洲會展獎旅市場 南進曼谷搶商機

2019-09-25 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



近年亞洲地區會展獎旅產業蓬勃發­­­展，為把握此趨勢帶來的龐大商機，並響應政府新南向政策，繼今年6月前往東南亞地區MICE市場推廣（菲律賓、新加坡、馬來西亞）後，台北市政府觀光傳播局與台北市會展辦公室特於9月24日至9月26日赴泰國曼谷參加「2019年亞洲獎勵旅遊暨會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia，簡稱IT&CMA）」，藉由參加MICE專業展，吸引更多東南亞國際買家來台北辦理會展及獎勵旅遊。

觀傳局表示，台北市從場地、住宿、交通、美食到觀光旅遊，已具有全台灣最佳會展軟硬體設施及實力，為積極發展會展產業，已於今年3月正式成立「台北市會展辦公室」做為單一窗口，爭取更多的國際會議、展覽及獎勵旅遊來台北舉辦，今前往泰國IT&CMA，現場及預約有超過30位個別及團體買主前來洽談，更接洽到杜拜Adana空運服務公司預計於2021年舉辦300人獎勵旅遊等潛在案源，屆時將帶入更多國際客源及觀光商機。

台北市展位於展覽期間特別帶來台灣傳統的擲筊文化，邀請國際買家們現場擲筊和抽籤，依其所抽到的籤詩，贈與具有好運的籤詩鉛筆及擲筊橡皮擦，在「happy hour」也提供國際買主品嚐鳳梨酥,除讓國際買主可以親自體驗台灣傳統文化，透過這項趣味又有意義的互動體驗行銷，也成為展會最吸睛關注的焦點。

根據交通部觀光局統計資料顯示，去（2018）年泰國來台旅客人數達32萬人次，較前年（29萬2,534人次）成長9.39%，而今年1-7月更是大幅成長了29.23%，達到23萬2,909人次，顯示泰國來台旅客持續升溫，我國駐泰代表處也整理多項方便泰國遊客來台措施，如上網填寫入國登記表、常客證、申請外籍旅客快速查驗閘門等。