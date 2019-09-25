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台經院三產業營業測驗點 製造、營建業升、服務業降

2019-09-25 12:52經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

台經院今（25）日公布8月景氣動向，三大產業中，製造業雖受到全球經濟依舊疲弱，傳統產業表現未見好轉，但資訊電子業表現亮眼，因此營業氣候測驗點連二個月上升；營建業則受惠鐵路改建、輕軌建設以及海事工程進入高峰，維持連續第四個月上揚態勢；服務業受到車市適逢民俗月傳統淡季，營業氣候測驗點略降。

台經院分析，儘管時序進入電子零組件業傳統旺季，終端電子新品備貨需求增溫，配合5G基礎建設的帶動，高階製程需求強勁，使得整體出口表現由黑翻紅，工業生產指數連二個月正成長，拉抬電子機械業廠商看好當月景氣比例接近五成，但受到全球經濟依舊疲弱，美中貿易關係再度陷入膠著，使得整體製造業對當月景氣與未來半年景氣仍多以保守看待，顯示廠商仍擔憂未來經濟情勢。

綜合上述看法，2019年8月製造業營業氣候測驗點為96.14點，較上月94.98點增加1.16點，為連續二個月上升態勢。

服務業方面，儘管受惠於中元節採購旺季、百貨公司新商場加入營運、改裝效應及促銷活動等，拉抬綜合零售業業績表現，然受到車市適逢民俗月傳統淡季，拖累整體零售業營業額較上月下滑。

對8月景氣看壞比例較高者為證券業與運輸倉儲業，證券業與零售業對於未來半年景氣看好比例超過一半；8月服務業營業氣候測驗點為91.16點，較上月92.62點減少1.46點。

營建業方面，雖然受到傳統民俗月影響，房市成交量明顯較上月下滑，但公路建設區段標陸續完工驗收，鐵路改建、輕軌建設以及海事工程等進入高峰，加上重大橋樑建設、公共住宅各期基地新建等也開始動土興建，尚有若干災後重建修復工程之推進，對於土木標的進場相對有利，使得營造業廠商對當月及未來半年景氣看法較上月偏向樂觀。

營建業8月營業氣候測驗點為100.35點，較7月98.09點上揚2.26點，為連續第四個月的上揚。

景氣零售業營建業製造業

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